‘‘El cáncer le ha comido todo, ahí presa se me va a morir’’: Piden ayuda por Dayana Reinoso

Llorando sin poder hacer nada, es como se siente Altagracia Romano, madre de Dayana Reinoso Romano, una reclusa del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres, quien fue diagnosticada con cáncer luego del sangrado recurrente que presentaba.

Reinoso, de 31 años, fue condenada a cinco años de cárcel luego de haber apuñalado a un hombre tras presuntamente encontrarlo violando a sus hijas.

Romano manifestó que cuando el centro penitenciario puede, la lleva a un lugar para tratarla, pero que ahora ‘‘el cáncer le ha comido todo por dentro, ahí presa a ella se me va a morir’’.

Sintiéndose con las manos atadas al no poder hacer algo, agregó que el dolor de su hija no se le calma ‘‘la está matando…ella se me está muriendo ahí’’.

Madelin Calderón, compañera de Reinoso, aseguró a LISTÍN DIARIO que las autoridades de Najayo-Mujeres han cometido negligencia médica con Dayana, afirmando que han estado reclamando para que sea llevada a un centro de salud debido a que los medicamentos que le han dado no le hacen efecto.

‘‘Los medicamentos en verdad no le están haciendo nada y está muy mal…está muy mal ella’’, dijo entre lágrimas.

Reclamaron para que las autoridades intervengan y puedan colaborar para que la mujer de 31 años pueda recibir un tratamiento adecuado ''y no muera ahí adentro''.