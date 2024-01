Sindicalistas piden al Gobierno intervenir la Falconbridge

Falconbridge Dominicana parece estar en la cuerda floja. En las últimas semanas han salido a relucir informaciones que han indicado que la empresa minera, situada en Loma la Peguera, Bonao, vive momentos difíciles, fruto de una supuesta crisis financiera y administrativa.

Sindicalistas como el presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, y el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, han coincidido con la idea de que el gobierno de Luis Abinader intervenga Falconbridge, para que otra empresa se ocupe de sus operaciones mineras.

“Llamamos la atención del gobierno para que intervenga directamente a la empresa, para que ver qué es lo que está pasando”, instó ayer el presidente de la CNTD en conversación con LISTِÍN DIARIO.

Ramos, además, sostuvo que “Falcondo”, como popularmente se conoce, no está cumpliendo con una serie de acuerdos que establecen la donación de un 5 % de los recursos o beneficios que ellos obtienen, para destinarlos a la comunidad de Bonao.

“Tengo información de que eso no se está cumpliendo y sería bueno que el gobierno intervenga para que eso se cumpla, y si no, pues que revoquen el contrato de la directiva”, señaló.

“No debería estar operando una empresa en el país que incumpla sus obligaciones, con la comunidad y con los trabajadores”, dijo Ramos y llamó a las autoridades a que verifiquen si están al día con los impuestos.

Falconbridge, que en realidad ha operado bajo el nombre de “Xstrata Nickel”, estuvo en el ojo del huracán durante la segunda semana de enero. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, emplazó a la empresa a cumplir con el pago del salario de Navidad (doble sueldo) y quincenas para unos 1,500 trabajadores.

El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, que convocó a una rueda de prensa para ofrecer la información, le otorgó a la minera de ferroníquel un periodo de dos días francos. El día en que vencía el emplazamiento, Falconbridge realizó el pago.

Tras esta situación, de Camps informó que la entidad pública se mantendrá vigilando la relación laboral de la minera con sus colaboradores.

Ante ese escenario, el sindicalista dijo que “hay que tomar medidas con la empresa para que no vuelva a caer en eso de deberle salarios a los trabajadores; una empresa que ha explotado por tantos años esa mina (yacimientos de níquel en Bona) y ha sacado miles de millones de dólares”.

Según Ramos, la minera tiene una “paralización momentánea”, pero es algo común, ya que trabaja por temporadas. No obstante, zanjó que, si Falcondo no seguirá funcionando, pues que el gobierno le cancele la licencia de operación, “para que no caiga nuevamente en más incumplimientos”.

Pero, la situación para los trabajadores aparenta agudizarse, según afirmó a este diario Rafael (Pepe) Abreu, ya que la empresa está proponiendo suspender los contratos que tienen con sus empleados.

“El trabajador, aunque no estuviera laborando estaba cobrando, se sentía con su estatus, pero ahora, la otra acción de la empresa es que va a pedir una suspensión de todos los contratos laborales”, explicó el sindicalista por teléfono.

“Cuál es el alegato de la empresa? Que ellos, supuestamente, andan en busca de nuevos socios porque no tienen, según ellos dicen, capacidad para sostener la empresa”, añadió.

Además, el presidente de la CNUS dijo que Falcondo le debe 100 millones de pesos a acreedores que trabajan allí.

Gobierno garantiza derechos de empleados

De momento, las acciones del Estado, según comentó Abreu, será garantizar los derechos de los empleados, tal y como hizo con el emplazamiento para el pago de la regalía.

“El gobierno garantiza: ‘Eso no ha dicho el ministro’, que los derechos de los trabajadores no serán afectados”, dijo el sindicalista. También, apuntó que por esa razón los empleados no han hecho protestas.