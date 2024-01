Países piden a la ONU no tardar más en el envío de fuerza policial a Haití

Además de República Dominicana y Haití, varios países solicitaron, este jueves, en la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada para tratar el tema haitiano, que no se siga postergando el envío de una fuerza multinacional liderada por Kenia para reestructurar la tranquilidad en ese país.

Guyana, China, Suiza, Reino Unido, Santa Lucia, República Dominicana y Haití pidieron que el envío de la misión se realice lo antes posible.

Todos los representantes de los países, al tomar la palabra, resaltaron los niveles de inseguridad que se viven en Haití, con los secuestros, asesinatos, violaciones a mujeres y niños, entre otros.

“Esperamos que el envío de las fuerzas se realice en el menor tiempo posible o respaldamos el rápido despliegue de la misión”, fueron las palabras usadas por estos países para que la misión aprobada por la ONU bajo la resolución 2699 se autorice el despliegue de una misión.

Para pedir una rápida intervención, el representante de Haití ejemplificó varias situaciones como las muertes, violaciones y expansión de las pandillas por varios territorios.

“El pueblo haitiano no puede más, espero que esta vez, sea la última comparecencia antes de la llegada de la fuerza multinacional. Un compromiso de más de dos años de la comunidad internacional es algo que reconocemos y apoyamos, pero la búsqueda para alcanzar la paz ha tardado”, expresó.

Asimismo, Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, expresó que República Dominicana continúa con el compromiso de colaborar en la búsqueda de una solución en las medidas de sus posibilidades para ayudar a restaurar la paz en Haití.

“Si el despliegue de las tropas no se materializa cuanto antes, tendremos que seguir lamentando la falta de resultados positivos que tanto anhela el pueblo haitiano, esta crisis no puede esperar más, actuemos ya sin vacilaciones”, dijo.

Otras intervenciones

Aunque no solicitaron una intervención en el “menor tiempo posible”, países como Eslovenia, Federación de Rusia, Japón y Francia, manifestaron su interés en apoyar esta misión para la restructuración de la seguridad en Haití.

Japón manifestó que esa nación asistirá a la misión con 14 millones de dólares, además de equipamiento a la policía nacional educativa. Mientras que Francia dijo que ha apostado una asistencia humanitaria en 2023 de 13 millones de euros, además que apoyarán la misión con más de tres millones de euros.

En su intervención y ante la proliferación de armas que usan las pandillas haitianas, la Federación de Rusia se cuestionó si “el mayor productor de armas de la región o bien no quiere o bien no puede hacer que Haití no esté inundada con sus armas”.

Expresó que a pesar de haber solicitado los parámetros para el uso de la fuerza en Haití, a más de tres meses aún no han recibido la documentación.

Indicó que la crisis política que se vive en Haití no se puede resolver con una acción a corto plazo, por lo que llamó a todas las partes a dejar de lado sus intereses para que puedan llegar a un acuerdo sobre las elecciones y las autoridades de transición en Haití.