Ganadero denuncia haitianos robaron sus vacas en Dajabón

En horas de la madrugada una banda supuestamente de cuatreros haitianos robaron y cruzaron hacia Haití con el ganado del señor Luis Carrasco Flores, hecho que está bajo investigación por las autoridades policiales y militares.

De acuerdo al ganadero, del corral ubicado en el sector Los Socias de Santiago de la Cruz de esa provincia, se robaron 18 vacas, pero luego de una intensa búsqueda lograron recuperar 4 que se habían quedado en el camino, en momentos en que eran dirigidas hacia la frontera.

“Acaban, me destrozaron, me acaban, me llevaron todas las vacas, acabaron conmigo fue. No encuentro cómo enfrentar la deuda que tengo”, dijo Luis Carrasco, indignado por la situación.

Expresó que tiene una deuda de más de un millón de pesos en los bancos y ahora puede perder su fuente de ingresos.

Manifestó que espera la “mano amiga del Gobierno” vaya en su auxilio.