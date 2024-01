Abinader dice que Karina Aristy no tiene competencia en Higüey

El presidente Luis Abinader expresó este domingo que la candidata a alcalde por el municipio de Higüey, Karina Aristy, no tiene competencia para las elecciones municipales que se realizaran el 18 de febrero.

A su salida de la eucaristía celebrada en la Basílica Nuestra Señora de La Altagracia, el mandatario señaló que sin importar el porcentaje con el que Aristy gane, tendrán una “gran victoria”.

“Karina no tiene competencia, no hay competencia, o sea… aquí no es que si vamos a ganar o no es con el porciento que vamos a ganar, si es con 60, 65 o un 70, la verdad es que vamos a tener una gran victoria”, expresó al ser abordado por miembros de la prensa.

Abinader asistió este domingo a la tradicional eucaristía de acción de gracias al celebrarse el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, en compañía de la primera Dama, Raque Arbaje y la vicepresidenta, Raquel Peña.

La misa tuvo lugar en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en el municipio de Higüey, donde se congregan miles de feligreses cada año y fue oficiada por el nuncio apostólico, monseñor Piergiorgio Bertoldi.

Entre las peticiones presentadas por el clero a la protectora de todos estuvieron la sabiduría y fortaleza de las autoridades para gobernar con equidad y justicia.