Aníbal Germoso, el ingeniero civil detrás de “Accidentes RD”

Por un momento pensó que dedicaría su vida a compartir historias graciosas en Twitter porque creyó ser comediante. Sin embargo, la vida lo hizo convertirse en ingeniero civil y especializarse en movilidad inteligente hasta implementar su proyecto más conocido: Accidentes RD.

Como un amante de los autos clásicos, modernos, ecológicos y la innovación, así comienza la historia de Aníbal Germoso, quien enfocó su visión en la búsqueda de iniciativas que motivaran a los conductores a ser prudentes y respetar las normas de tránsito para evitar accidentes fatales.

El joven dominicano, sensibilizado por los accidentes que ocurren cada día en el país, se preparó académicamente para contribuir a la búsqueda e implementación de soluciones que redujeran el número de personas lesionadas y fallecidas a causa de los siniestros viales.

Aníbal contó a Listín Diario que realizó maestrías en Smart Mobility (movilidad inteligente) en la Universidad Alfonso X El Sabio, y en Tráfico, Movilidad y Seguridad Vial en la Universidad Católica Teresa de Jesús de Ávila, ambas en España, lo que permitió poner en práctica sus conocimientos en suelo dominicano.

Gracias a esto, ha podido identificar puntos críticos del país donde ocurren accidentes de tránsito con mayor frecuencia, al tiempo que propone mediante estudios profesionales soluciones viales que mitiguen los accidentes en aquellos puntos críticos.

.

De Instagram a las aulas

En Accidentes RD, Aníbal comparte contenido en formato vídeo sobre incidentes de tráfico que ocurren en el momento y una breve explicación de las causas, además de imprudencias viales y un segmento que invita a la gente a conocer la ruta donde se produjo el siniestro vial para evitarla.

La historia no termina ahí, porque amplió su contenido de valor al llevar charlas, talleres y congresos de educación vial en las modalidades presencial y virtual a escuelas, universidades y centros comunales para fomentar la conciencia del uso y responsabilidad en las vías públicas.

“Realizamos numerosas campañas audiovisuales de seguridad vial enfocadas en los factores de riesgo como alcohol, exceso de velocidad, no uso del cinturón, entre otros. El método que utilizamos es la actuación, la cual nos permite llegar con mayor impacto en la sociedad”, agregó Germoso.

Por el alcance nacional del proyecto, canalizan con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), reportes de imprudencias viales que llegan a diario y que luego son fiscalizadas.

Su equipo

Aníbal Germoso destacó que cuenta con un equipo de cuatro personas que manejan la plataforma de Accidentes RD donde de forma diaria reciben alrededor de 500 mensajes. “Sin su trabajo, no sería posible mantenerla funcionando correctamente y responder las dudas de los seguidores, que son bastantes”, contó.

Futuro: plataforma de big data

El experto adelantó que proyecta su iniciativa como una plataforma de consulta de big data para soluciones del tránsito, la movilidad, el transporte y la seguridad vial.

Igualmente, como una aplicación móvil que toda persona que resida de manera fija o temporal en República Dominicana la descargue y utilice, al igual que lo hacen con Google Maps y Waze.

Premio internacional

El joven ingeniero también es creador de la aplicación móvil “Licencias de Conducir”, una plataforma de origen educativo que instruye a futuros conductores sobre la forma correcta de manejar, conocer el significado de las señales de tránsito, mostrando ejemplos de situaciones que se pueden presentar al manejar, enfatizando lo permitido y penalizado en la ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y poniendo a prueba con exámenes lo aprendido antes de tomar un volante.

Por este proyecto, se alzó con el segundo lugar en el concurso Startupper of the Year by Total Challenge (Reto Emprendedor Emergente del Año) 2018-2029, seleccionado entre otros 330 proyectos de emprendimiento, así como reconocido entre los mejores 15 por un jurado de Europa y ganador del segundo electo por un jurado local.

El simulador de accidentes

Germoso habló sobre la fabricación de un simulador de choque que puede simular un impacto entre 5 y 10 km/h el cual recorre el país entero llegando a centros educativos y plazas comerciales donde orientan al uso del cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad, además de usar unas gafas de simulación de ebriedad para que los participantes puedan experimentar cómo ve una persona bajo los efectos del alcohol y cómo sus reacciones son afectadas al someterlas a pruebas dinámicas con los lentes.