PRM confía en que gana con cualquiera en el DN y aún no anuncia oficialmente su candidato a senador

El pasado 22 de diciembre la actual senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, anunció en sus redes sociales que por decisión estratégica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no aspirará a ocupar por segunda ocasión un asiento en la Cámara Alta. Con el pasar de los días, sin una designación oficial de quién será el candidato a esa posición por los oficialistas, el rumor de que la misma sería cedida para Guillermo Moreno cobra más fuerza cada vez.

Mientras la plana mayor del oficialismo guarda silencio con relación a esa candidatura, múltiples afirmaciones y declaraciones se han producido en los medios de comunicación y las redes sociales; incluyendo unas aseveraciones de Franc Rosario, quien aspira a ser el candidato presidencial de Alianza País (partido que preside Moreno), manifestando que el exprocurador de la República sería incluso “proclamado en los próximos”.

Sin embargo, al ser cuestionados sobre la escogencia oficial de Moreno, múltiples miembros de la dirección ejecutiva del PRM indicaron que la decisión sobre quién sería el candidato aún no se ha tomado pero aseguraron que “sea quien sea” será el ganador de la posición en las elecciones del mes de mayo.

“Ustedes pueden estar seguros que sea quien sea la persona escogida para ser el candidato será una persona que le convenga al partido, de eso no puede haber dudas; tampoco puede haber dudas de que esa persona será el ganador de la posición porque toda la estructura del PRM estará detrás de él en las elecciones”, expresó el también ministro de Agricultura, Limber Cruz.

Por la misma línea marcharon Yadira Henríquez y Josefa Castillo, indicando que la estructura y las bases del PRM apoyarán a quien finalmente sea quien aparezca en la casilla electoral.

El candidato del oficialismo tendrá que enfrentarse a Omar Fernández, actual diputado del DN y quien es apoyado por su partido, Fuerza del Pueblo; el de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano.

Han aprendido del pasado

En medio de una rueda de prensa, el secretario de asuntos municipales del PRM, Kelvin Cruz, señaló que los militantes del partido de Gobierno “han aprendido del pasado” y que se apoyarán a los candidatos de otros partidos en puestos que hayan sido cedidos durante las negociaciones de alianza.

“Aprendiendo del pasado, el PRM ha construido la alianza más grande de la historia de todos los partidos políticos con 22 organizaciones políticas apoyando al PRM y es de justicia que si tenemos 22 partidos apoyando el 80 o 90% de los candidatos del PRM, es de justicia también ceder algunas candidaturas en acuerdos y en libre albedrío con esas organizaciones”, puntualizó Cruz.

A las calles

El PRM anunció que a partir del próximo domingo iniciarán con las caravanas y los bandereos políticos, con un gran acto este próximo domingo a las 10 de la mañana en Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto (Media Naranja) del Centro Olímpico con la presencia del primer mandatario de la nación, Luis Abinader.

Ese mismo día, a la 1 de la tarde, Abinader iniciará su jornada de apoyo con los candidatos municipales que competirán en las próximas elecciones de febrero, iniciando con la candidata a la Alcaldía y actual diputada por Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo.

El punto de partida será en el Boulevard de Sabana Perdida, luego recorrerán las calles de Sabana Perdida Centro, Carretera vieja de Sabana Perdida, Av. Hermanas Mirabal y Carretera Villa Mella-Yamasa, culminando en la Carretera Los Morenos.

Luego a las 2 de la tarde, el candidato presidencial del PRM acompañará al candidato a Alcalde por Santo Domingo Este, Dio Astacio.

El punto de partida será en la avenida Venezuela, luego recorrerán la Prolongación Avenida Venezuela, derecha Respaldo Prolongación Avenida Venezuela, Derecha C- Central, Izquierda Avenida Ozama, Derecha C- Respaldo, Izquierda C- Santa Luisa de Marillac, Izquierda C- Fausto Maceo, derecha C- Trina de Moya, Izquierda C- Francisco Segura y Sandoval, Derecha C- 5A, Izquierda C- 6A, Izquierda Avenida La Milagrosa y finalmente la en el Boulevard Guarino Cruz.