Abogado de Wander Franco desconoce caso lleve nombre de “Operación Out 27”

El abogado Teodosio Jáquez Encarnación, representante del pelotero Wander Franco, indicó que desconoce que la Procuraduría General de la República nombrara el caso de su cliente como “Operación Out 27”.

Al conversar con LISTÍN DIARIO, indicó que no tenía conocimiento que el caso llevara algún nombre, como suele nombrar el Ministerio Público aquellos expedientes de corrupción administrativa.

“Si ya usted habló con la Procuraduría que es la que imputa y le dijo que no, que no lleva ese nombre, entonces debemos dar por terminado eso porque le dijo la persona adecuada”, indicó al explicarle que el órgano persecutor negó que nombrara el caso como “Operación Out 27” como han publicado algunos medios luego de ver un sobre que tenía este nombre.

De acuerdo a la entidad acusadora, en este caso no se realiza “ningún tipo de operación”, sólo una investigación en torno a las acusaciones de que el jugador presuntamente sostuvo relaciones sexuales con una menor de edad.

El Ministerio Público depositó este miércoles la solicitud de medida de coerción en contra del pelotero, en el que pide garantía económica de cinco millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.

En el caso también está involucrada la madre de la adolescente, a quien se delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos.

La medida contra el jugador de los Rays de Tampa Bay será conocida este viernes.