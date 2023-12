Delincuencia mantiene alerta a la ciudadanía durante festividades navideñas

La época navideña es, para muchos, un sinónimo de alegría debido a todo lo que representa. En el caso de los que tienen trabajos fijos, esperan por estas fechas para recibir las aclamadas bonificaciones y regalías que les permiten hacer planes y resolver problemas que se eximen de su normalidad.

No son un secreto las grandes cantidades de dinero que se mueven en las calles durante el mes de diciembre, como tampoco la forma desmesurada en la que aumentan los ataques criminales; justo lo que ahora tiene en jaque a la ciudadanía de la República Dominicana.

En la misma medida en que los malhechores agrandan sus esfuerzos por arremeter contra los civiles, lo que significa que se reinventan las formas en las que desprenden a los ciudadanos de sus pertenencias, también se desarrolla el pánico de los locales porque, habiendo recibido ya sus salarios de navidad, perderlos por falta de acompañamiento de las autoridades policiales, les preocupa.

“Todo el mundo sabe que con dinero aquí no se puede salir a la calle porque no hay seguridad, no hay quien te proteja. Es más, uno se siente en pánico aun andando sin nada, imagínese después de un año entero trabajando esperando por los chelitos del doble y uno como andan los tigueres”, aseveró Ana María Jimenez, en el Nuevo Domingo Savio, antiguamente llamado La Ciénaga, quien aseguró ser empleada del Estado.

No hay contingencia policial

“Para estas fechas se sabe que los delincuentes están regados en la calle joseando como cosa loca y yo no he visto a la policía saliendo a las calles. Hay muy poca contingencia en todas partes”, afirmó Alexis Martínez, comerciante.

De acuerdo con Martínez, su oficio le obliga diariamente a visitar sectores como Herrera y Bella Vista, donde el miedo a ser atracados permea tan constante como siempre, y es un sentimiento que comparten otros entrevistados por el Listín Diario.

“La policía lo que tiene que hacer es salir a las calles y responder cuando uno lo necesita porque no sirve de mucho que pasen tres veces al día un motor con dos policías, dizque patrullando, si no hacen absolutamente nada”, aseveró Francisca Rosario, moradora de Villa Juana, en el Distrito Nacional.

Sin embargo, Ana, así como muchos otros, desconoce que a mediados de la semana pasada la Policía Nacional ordenó el despliegue de los agentes que participarán en el operativo navideño: “Proteger y servir 2023”.

La Policía Nacional anunció que desplegaría por todo el territorio nacional 32,200 agentes para garantizar la seguridad durante las festividades navideñas