Ciudadanos anhelan vivir tranquilos durante el período navideño

Un día después del presidente Luis Abinader haber anunciado la entrega temprana de la regalía pascual, sectores comunitarios de la parte norte del Distrito Nacional aguardan con esperanza que las autoridades garantizaran su tranquilidad durante todo el período navideño.

El jefe de Estado prometió, durante su presencia en la jornada de La Semanal, que a partir del lunes venidero las instituciones de gobierno comenzarán a ser efectivo el pago de la regalía a los empleados públicos.

También, tendrá efecto la ejecución del plan “Brisitas navideñas”, con la emisión de una transferencia de 1,500 pesos a beneficio de 2,000 millones de dominicanos.

Tras la noticia, vecinos los sectores Ensanche la Fe, Cristo Rey, La Agustinita y Los Ríos manifestaron ayer sentimientos de alivio, además de admitir que los atracos han registrado una reducción.

En el caso de Los Ríos, cercano a Las 800, ciudadanos indicaron que la delincuencia no estaba dentro de sus principales preocupaciones, esto porque es notoria la presencia allí de fuerzas de la Policía Nacional.

“Aquí no están sonando mucho por ahora, no están atacando mucho los delincuente”, dijo Luis Bonilla, propietario del Súper Colmado, en ese ese espacio comunitario.

A estas declaraciones se agrega Luis Cruz, dueño de Comercial Luisito, que calificó de “muy tranquilo” el ambiente reinante en su vecindad.

No obstante, aclaró que en Los Ríos, al igual que otras zonas, continúan ocurriendo “asaltos menores”, como el caso de motoconchistas robándoles las pertenencias a personas que se mueven a través de las vías públicas.

“Hay motoristas, a veces, arrebatan celulares a la gente en las calles, pero esto está más tranquilo ahora”, expresó Cruz, quien tiene un año comercializando en la Calle G, de Los Ríos.

En tanto, un joven que se dedica a la distribución de alimentos puntualizó que durante cuatros años recorriendo las calles de la zona nunca ha tenido una experiencia de inseguridad.

“Yo no vivo en la zona, pero nunca me he topado con que me iban a atracar ni nada de eso. Yo ando en la zona repartiendo las masitas en los colmados”, subrayó Flamín Alberto, de 30 años de edad.

sistema de seguridad

En la calle 37 de Cristo Rey, los puntos de venta de alimentos y las bancas de apuestas contaban con un sistema de seguridad visible en sus barrotes de metales.

Juan Santana, quien tiene cuatro años encabezando una pequeña empresa, explicó que aunque han disminuido los episodio delictivos esperan que en esta época navideña continúe la presencia policial.

Por otro lado, una persona identificada como Brea, que labora en los alrededores del recién inaugurado “Cristo Park”, comunicó que las autoridades policiales no enfrentan a las organizaciones delictivas que se encargan de la venta de estupefacientes.

“La Policía está trabajando, está pasando más por el destacamento que hay ahí. Pero con la droga no hacen nada”, dijo una mujer residente en el sector.

En los sectores La Agustinita y Ensanche la Fe, las impresiones fueron similares.

Dicen estar notando una baja en los robos, mientras se mantiene un aumento de la presencia policial en labores de patrullajes preventivos.

Con relación a los servicios eléctricos, en las barridas se ha destacado un óptimo funcionamiento en el suministro de electricidad.