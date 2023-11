Pepca ha leído 11,825 páginas de la acusación contra Jean Alain y demás imputados en caso Medusa

El ministerio público ha leído 11,825 páginas de un total de 12,274 que contiene la acusación presentada en contra del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y demás imputados en el caso Medusa.

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), continúan la lectura de la acusación ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez y se espera que hoy martes concluyan con esa parte del procedimiento.

Luego que el ente acusador concluya con la lectura de la acusación, corresponderá a la defensa de los imputados atacar y hacerle los reparos de lugar a los escritos de la acusación, y posteriormente las contrarreplicas de los encartados.

El pasado 10 de octubre pasado el Ministerio Público inició en hora de la madrugada la lectura de la acusación del caso Medusa, luego de que el tribunal rechazará todos los incidentes de la barra de la defensa.

Con la acusación, el ministerio público busca que el juez Martínez dicte auto de apertura a juicio en contra del exprocurador Alain Rodríguez, a quien acusan de ser el principal responsable en un entramado de corrupción orquestado desde la Procuraduría General de la República.

En ese proceso el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En el caso además figuran como imputados Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.

También Jenny Marte Peña, ex encargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, el ex asesor Miguel José Moya, entre otros imputados.