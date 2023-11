Jochy Gómez dice Intrant solo les pagó el 20 % del contrato y está dispuesto a devolverlo

El nombre de José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) salió a relucir en la investigación hecha por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sobre el Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, cuya licitación fue realizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Ante esto, el empresario fijó su postura de inocencia y dio su versión sobre su vinculación conocida por el director de la DGCP, Carlos Pimentel, quien tildó a la empresa DeKolor, relacionada con Gómez, como “fiador solidario invisible”.

“Yo siempre he figurado en la empresa, ahora, como propietario de la empresa no tengo por qué manejar el día a día de la institución, hay un velo corporativo, no es a escondidas o invisiblemente”, contó Gómez durante una entrevista con la periodista Edith Febles en el programa El Día, Telesistema, canal 11.

Según Compras y Contrataciones, a la entidad adjudicataria se les pagó más del 50 % del monto total, siento este unos 1,300 millones de pesos.

“Se ha hablado tanto de los 1,300 millones, se ha hablado tanto de que nos pagaron 800 millones, y eso es falso”, expresó el empresario, aclarando que solo se les fue pagado el 20 % del monto total, equivalente a unos “200 y pico de millones de pesos”, según sus palabras.

"Si tuviésemos que devolver el 20 % de anticipo, lo devolvemos, si el pueblo dominicano entiende que fue una estafa” José Ángel Gómez Canaán

Sin embargo, señaló que ya hay ocho contenedores de camino para continuar con el trabajo de modernización de la red semafórica del país. Esos contenedores tienen dentro diferentes tecnologías que, según su testimonio, fueron adquiridas con el dinero cobrado del anticipo.

Pimentel aseguró que DeKolor SRL está relacionada con Jochy Gómez, y su empresa OML Inversiones con quien ha compartido acciones a los extranjeros Sandra Oruña y Rogelio Oruña, sin embargo el empresario dijo estar a disposición para hablar con las autoridades porque “es inocente de cualquier mal entendido”.