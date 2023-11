JCE convoca nuevas primarias del PRM en distrito municipal de Bonao

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ordenó celebrar nuevamente las primarias para determinar quién será el candidato a la dirección municipal de Arroyo Toro – Masipedro, ubicado en Bonao, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tras una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que anula los resultados del torneo interno del oficialismo realizado el pasado primero de octubre.

Mediante la resolución 83-23 la JCE dispuso que este domingo 26 se lleve a cabo esas primarias extraordinarias en esa demarcación con Ramón Leonardo Marte Gutiérrez, Yoel Manuel Dotel Núñez y José Francisco Rosario Franco como los candidatos a aparecer en la boleta electoral.

La decisión se toma luego de que el TSE, mediante la sentencia 0080-23, declarara que Rafael Abreu Rodríguez, ganador del torneo interno del primero de octubre, no puede ser el candidato a ocupar la dirección municipal de Arroyo Toro – Masipedro, municipio Bonao, ya que no reside en esa demarcación.

Además de ser anulada su victoria, por las mismas razones a Abreu Rodríguez fue excluido de participar en las elecciones.

La sentencia señala que Abreu Rodríguez no cumple con el mínimo de un año de residencia en la indicada demarcación y, al tenor de lo previsto en los artículos 49, numeral 2 de la Ley núm. 33-18, de partidos, agrupaciones y movimientos políticos; y, 37, literal c) y 80 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, y. por tanto, no puede aspirar a una precandidatura a candidatura a una posición electiva en el nivel de distrito municipal por el que se postuló.

Abreu Rodríguez cambió su residencia al sector Arroyo Toro - Masipedro, sin embargo, el cambio de datos menores para la indicada dirección fue realizada en fecha dos de octubre de 2023.