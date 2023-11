Eduardo Alberto Then, exdirector de la PN, sobre denuncias de asignaciones: “No es cierto”

El exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, aseguró este martes que las denuncias sobre supuestas asignaciones de armas de fuego y designaciones irregulares son falsas.

“No tengo que decir nada. No es cierto”, dijo Alberto Then de manera enfática.

Muchos usuarios en las redes sociales se hicieron eco de estas denuncias sin que hasta este momento sean investigadas por las autoridades competentes.

Then ofreció estas declaraciones durante su llegada al Palacio de la Policía para recibir al nuevo director de la entidad, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

En este espacio, los miembros de la prensa le preguntaron al exdirector acerca de si fue transparente su gestión de dos años en la entidad policial, a lo que el garantizó que sí.

“¿Su gestión aguanta una auditoría?”, preguntó una periodista.

La respuesta del oficial saliente fue: “Oiga, la que usted quiera. Una (auditoría) es muy poca”.

Por otro lado, Then exhortó a los miembros de la entidad ofrecerle todo el apoyo que requiera Guzmán Peralta, director entrante.

“Continúen dándole todo el apoyo que me dieron a mí porque esto no es para mí, sino para el país que tanto lo necesita”, pidió Then.

Manifestó, además, sentirse agradecido por el recibimiento que le otorgó el presidente Luis Abinader.

“Me siento demasiado bien. Me enorgullece recibirlo con mi comandante en jefe, para quien trabaje con honor y lealtad”, destacó el exdirector.