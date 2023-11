Presidente del Senado dice que en Haití no hay nadie con quien hablar

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que una vez se cruza la frontera para llegar a Haití se entra a "una selva" donde no hay con quién hablar.

De los Santos respondió así a la reciente situación ocurrida en la frontera con Haití, además de todas las problemáticas que han surgido en ese país desde el magnicidio de Jovenel Moïse.

"Usted cruza la frontera, y usted entra a una selva donde no hay nadie con quien hablar. Ahora mismo todo el mundo sabe que Haití está controlado en más de un 90% por las bandas", expresó el senador de Sánchez Ramírez.

Agregó que es deber de los organismos internacionales observar cuál es el comportamiento de cada país y vea "quién es que verdaderamente no quiere obedecerse y no quiere someterse a las reglas y a los tratados internacionales".

No obstante, negó que exista un "discurso de odio" contra los haitianos, argumentando que República Dominicana ha sido el país más solidario y que otra prueba de ello es la gran cantidad de parturientas haitianas que son aceptadas en hospitales del país.

"Todo el mundo sabe lo solidario que ha sido el pueblo dominicano con Haití. Ahora, de que la situación que tiene Haití, la solución no está en República Dominicana, no la tenemos nosotros y eso es lo no que se entiende", manifestó.

Por otro lado, el presidente del Senado fue preguntado sobre la elección de los miembros jueces del Tribunal Constitucional y apoyó la idea de que los nuevos integrantes no tengas vinculación política.

El presidente del Senado recordó que mantuvieron esa misma idea durante la elección de los miembros del Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas, Suprema Corte de Justicia y otros organismos.