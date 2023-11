“Me van a matar, corran”, el grito desesperado de presunto delincuente abatido por la Policía

Captado en video quedó el grito desesperado de un presunto delincuente antes de ser abatido por agentes de la Policía Nacional durante un tiroteo la tarde de este miércoles en el residencial Las Bienaventuranzas, de la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte.

El joven, identificado como Nelfi de Jesús Rodríguez (Nelfi), de 22 años, se comunicó por videollamada, desde el baño de un apartamento en el residencial, con el periodista Leonardo Mercedes, a quien le suplicaba que llegara rápido porque lo iban a matar.

“Por favor me van a matar. Me van a matar, corran. Me van a matar están aquí adentro. Por favor corran. Están aquí adentro de la casa me van a matar”, gritaba el joven esperando recibir alguna protección.

Antes de morir, Rodriguez lanzó varios disparos para defenderse, en ese momento hirió a dos agentes del cuerpo del orden y por ello murió.

Por su parte, la Policía Nacional informó que Nelfi era buscado de manera activa con atención a varias órdenes de arresto que habían sido emitidas en su contra por tribunales competentes.

El caso se encuentra bajo investigación, indicó el cuerpo del orden.

Conforme al reporte preliminar, al hoy occiso se le ocupó una pistola que portaba de manera ilegal y varios cargadores para dicha arma, con la cual atacó a tiros a los agentes actuantes, logrando herir de bala al sargento Roberto Armando Vásquez Andino (pierna izquierda) y al cabo Herman Tapia Santiago (pierna derecha).