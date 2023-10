"No queremos vertedero ni relleno sanitario", protesta comunitarios de Mata Gorda, SDN

Bajo consignas como "no queremos vertedero ni relleno sanitario" los moradores del sector Mata Gorda, Santo Domingo Norte, se manifestaron frente al Palacio Nacional en contra de la instalación de un relleno sanitario.

Sostienen que esa instalación, por parte de una empresa, podría causar daños a la salud de los lugareños, por lo que exigen que este proyecto no sea instalado en su sector.

Además, aseguran que alrededor de la comunidad pasan tres ríos: el Río Yuca, Río Limonar y Río Cañada Onda, por lo que la instalación del proyecto pondría en peligro los recursos hídricos de la zona.

Video Bajo consignas como "no queremos vertedero ni relleno sanitario".



"Le queremos informar al presidente de la República, que nosotros no nos oponemos a la instalación de un relleno sanitario o vertedero que puede ser trasladado a donde al gobierno le parezca, pero no estamos de acuerdo con que sea trasladada a la comunidad de Mata Gorda, puesto que allí tenemos un paquete de ríos que están en la superficie de la tierra, que si lo aceptaríamos que nos lo trasladen nos destruiría esos ríos por la contaminación", sostuvo José María Rivera, dirigente comunitario del sector.

Aseguran que no tendrán “ni paz ni tranquilidad”, ya que la instalación de este relleno también haría peligrar la flora y la fauna de las zonas aledañas.

“Nosotros no podemos estar en esto, necesitamos respuestas, queremos que el presidente le ponga un alto a esto, porque somos padres de familia, no vamos a tener agua pura y no vamos a tener salud por ningún lado”, indicó Gloria Brazobán, presidenta de la Junta de Vecinos.