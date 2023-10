Lo que declaró expresidente de Coop-Herrera ante tribunal

El exadministrador general de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), Jorge Eligio Méndez, quien cumple 18 meses de prisión preventiva, luego de ser detenido por un fraude en la entidad de RD$ 2,500 millones en la entidad, expresó que cumplió con su papel de administrador general, pero lo quieren hacer ver como “el Mago de Oz”.

Méndez negó que existiera un vínculo más que el de un “ahorrante” o “socio”, entre él y el también imputado, Gabriel Santana Borsilea.

Así fue como se lo expresó al juez Máximo Saint Hilaire el pasado domingo, cuando se le conocía audiencia de medida de coerción, según los audios que develó programa El Día, espacio televisivo que se transmite diariamente por Telesistema.

Le dijo al magistrado que “no era socio de nadie”, asegurando que era con su familia que tenía “sociedad”.

“Con Gabriel Santana yo no tengo ningún tipo de vinculación que no sea más que atender un cliente, pero yo no soy socio de nadie. Con quien yo tengo sociedad es con mi familia y con la honra que a mí me ha enseñado por largos años”, defendió.

Asimismo, explicó que cuando el comunicador Michael Miguel Holguín llevó a Santana Borsilea a Coop-Herrera, “no lo llevó con la intención ni tampoco nosotros nos préstamos a eso, de formar ningún equipo delincuencial, porque esa no es la tarea de la cooperativa”.

No obstante, aseguró que hubo situaciones con el Comité de Crédito.

En ese sentido, Méndez alegó que “ninguna acta del Comité de Crédito es falsificada, porque el libro del Comité de Crédito debe tenerlo el Ministerio Público para que vea, pero no llevarse como ellos decían de que fueron falsificadas, que hay un delito tecnológico, eso no es así”.

El expresidente de Coop-Herrera le narró al Juez que desde el 2009 ocupó cargos en la entidad, siendo primero socio en el año 1981.

Luego tuvo puestos en el Consejo de Vigilancia hasta llegar a ser presidente y administrador general, cuyas funciones “no le permitían tener acceso al tema informático de la cooperativa”.

“El tema informático de la cooperativa no lo maneja un gerente general, porque incluso a lo único que yo podría tener acceso siendo gerente general es simple y llanamente, a ver procesos, pero es un sistema que está completamente cerrado”, externó al magistrado.

Atribuyó el deterioro económico de la entidad al Covid-19, cuando se produjeron masivos desembolsos.

Asimismo, le dijo al juez que estaba realizando una serie de negociaciones que eran “la solución financiera de la cooperativa”.

“Toda esta situación que se va dando en la Cooperativa viene dada con el Covid-19”, dijo.

En sus declaraciones, Méndez también culpó a los partidos políticos de la situación, indicando que “al asumir la presidencia del máximo organismo de integración de las cooperativas dominicanas, Codacoop, en 2020, llegó mi desgracia”.

“A partir de ahí fue que llegó mi desgracia, porque era una caja chica de los partidos políticos y esto trajo consigo que situaciones que no se podían dar se dieran para institucionalizar esa institución”, aseveró.

El juez Máximo Saint Hilaire dictó 18 meses de prisión preventiva a Jorge Eligio Méndez, expresidente de Coop-Herrera; Gabriel Santana Borsilea, Julio César Minaya y a Jacer Eliazar Mejía Pereyra, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

El proceso fue declarado como complejo y fijó la revisión obligatoria de la medida para el 22 de enero de 2024 y la audiencia control para el 24 de junio de ese mismo año.

El entramado enfrenta cargos por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas.

Los imputados incurrieron en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes y lavado de activos.