Familiares buscan joven embarazada desaparecida

Con un mensaje de texto que no logró enviar, se despidió de su madre y pidió perdón por irse sin avisar. Daniela Pineda, de 26 años, embarazada de 39 semanas, fue reportada como desaparecida el pasado martes, luego de que el día anterior saliera de su casa a las 6:00 de la mañana sin decir nada.

Inicialmente su madre, Cruz María Sánchez, pensó que había salido a algún lugar cercano a su vecindario ubicado en el sector Valiente en Santo Domingo Este, ya que su hija habría salido sin su celular ni ningún objeto personal.

Sin embargo, tras horas de inquietud y al ver que no retornaba a casa, la preocupación y la angustia se tornaron más latentes.

Daniela iba a dar a luz a su hija hoy, según le había comunicado a su progenitora. Tenía una cesárea programada para este lunes en la Maternidad, no obstante, una semana después de la última vez que fue vista, su familia no sabe de su paradero.

En una visita realizada ayer por periodistas del Listín Diario a la residencia de la joven, se encontraron con un panorama de tristeza e incertidumbre.

Acompañando a la madre de Daniela estaban dos oficiales de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, que se habían enterado del caso y estaban explorando todas las posibilidades.

Cuando Cruz María habló con la prensa con los ojos enrojecidos y notablemente tristes, habló sobre el mensaje sin enviar que encontraron en el celular luego de que buscaron en su cuarto.

“Mami, perdón por irme así, pero tengo que hacerlo, no quiero que el papá de mi niña la vea, eso ustedes los saben. Estoy con una persona que me quiere mucho y que me va ayudar con todo, no fui a la Maternidad de la Mujer. No quiero que estés mal, ve al médico, yo sé que tú no estás bien, los amo a todos. Mis cosas y las de la niña déjenla ahí que yo las voy a buscar. Mami, te amo mucho amor y tranquila que yo te voy a llamar de una vez”.

A pesar del texto, Cruz decidió poner la denuncia, con la incertidumbre a flor de piel, pensando en que su hija podría estar deambulado y desprotegida.

La madre de Daniela Pineda muestra su angustia por la desaparición de su hija.jorge Martínez

Ella la describió como alguien buena, tranquila, pero reservada. Contó que esta no ha tenido problemas con nadie y que tienen una buena relación entre ellas.

“No se metía con nadie, no tenía problema con nadie, como todos los hijos tenía su forma, si yo le llamaba la atención, se enojaba pero al instante ya estábamos bien”, expresó entre lágrimas.

A pesar de que Cruz María y su esposo Danilo, se pasaban la semana completa fuera de casa por sus respectivos trabajos, ella dijo que durante el día previo a la desaparición no había notado ningún comportamiento extraño en la joven.

Sánchez informó que dos personas habían informado que la habían visto, primero una doctora que ya conocía a Daniela indicó haberla visto llorando afuera de la policlínica de Los Frailes y le ofreció ayuda, pero ella dijo que se encontraba bien. Mientras que la otra persona la vio en el Supermercado Bravo del kilómetro 10 ½ de Las Américas.

No obstante, hasta el momento no hay información de su paradero, la familia ha recorrido hospitales y maternidades en busca de Daniela y su madre en su dolor manifestó que de ella haberse ido voluntariamente espera tener noticias pronto.

“Nosotros nunca le hemos dado la espalda y ella lo sabe en donde quiera que esté ella tiene que saberlo, que siempre que lo ha necesitado hemos estado ahí para ella, que tiene una familia aquí que la espera, todos están sufriendo muchísimo, que por favor, se lo suplico que regrese o que por lo menos me llame y me diga que está bien, que si ella me dice que está bien y que no quiere volver a casa yo lo respeto”.

pandemia silente

El 20 de junio, Listín Diario reseñó que las desapariciones en República Dominicana se han convertido en una pandemia silente y en un enigma que cada año trae angustia a los hogares de las familias que se mantienen con la esperanza de volver a ver a sus seres queridos.

Un reportaje de la periodista Jhangeily Durán, destacaba que entre desaparecidos hay hombres, mujeres, jóvenes y niños, que en algún momento sus pasos los llevaron hacia algún lugar desconocido para los demás.

Para el 20 de junio de este año, ya suman por lo menos 30 los perdidos en 2023, número que cada año se incrementa, pues para junio del año pasado se contabilizaban 13.

De esos 30, la Policía Nacional tiene conocimiento de unos 10, los restantes son publicados por sus familiares en las redes sociales, quienes en algunas ocasiones no acuden a los organismos judiciales para presentar una denuncia de la desaparición de sus parientes.