EE.UU podría ir pronto a Haití en busca de Joseph Félix Badio

El diario digital haitiano Gazette Haiti comentó ayer un artículo del periódico estadounidense The New York Times en el que este medio indica, basándose en declaraciones de abogados en Miami, que Joseph Félix Badio podría ser trasladado en avión a Estados Unidos “en los próximos días o semanas”.

Según el medio, abogados de Miami sospechan que se trata de un acto de acusación posiblemente presentado por fiscales estadounidenses.

El periódico revela que los haitianos acusados en Estados Unidos habían informado a los tribunales que fue Badio quien dio la orden de matar al presidente Jovenel Moïse.

Badio, uno de los principales sospechosos del asesinato de Jovenel Moïse, fue detenido este jueves en Pétion-Ville y luego conducido a la comisaría de policía, antes de ser trasladado a la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ).

Si no se presentan cargos oficiales contra Badio en la investigación que se está llevando a cabo en Estados Unidos, eeeste podría ser trasladado en avión a Estados Unidos “en los próximos días o semanas”, según se establece en un artículo publicado ayer en el The New York Times.

De acuerdo el medio, “los abogados de Miami de algunos de los acusados dijeron que sospechaban que los fiscales estadounidenses podrían haber presentado una acusación sellada contra el señor Badio, y que podría ser trasladado en avión a los Estados Unidos en los próximos días o semanas”.

la llamada a ariel henry

En varios informes, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) reveló que el sospechoso y el actual primer ministro Ariel Henry mantuvieron conversaciones telefónicas la noche del asesinato de Jovenel Moïse.

Gazette Haití señala tras la detención de Badio el pasado jueves, el jefe de Gobierno haitiano sigue sin emitir comentarios.

También, resalta que, mucho antes de asumir el cargo de primer ministro, Ariel Henry dijo, durante una transmisión en Scoop FM, que Badio es un hombre conocido y no lo cree capaz de llevar a cabo tal complot para matar a un presidente de la República.

La policía haitiana arrestó al exfuncionario de justicia Joseph Felix Badio por el asesinato del presidente Jovenel Moise, dijo un portavoz de la policía a Reuters el jueves.

Badio es acusado por los investigadores de ser quien ordenó a los sicarios que cometieran el ataque en julio de 2021.

El asesinato de Moise sumió a la nación insular caribeña en un caos político y una creciente anarquía a medida que poderosas pandillas han ampliado su alcance.