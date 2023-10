Luego que circulara en varios medios de comunicación el apresamiento en Estados Unidos de Sergio Luis Feliz, padre del niño Gioser Luis Feliz, el infante muerto en un intento de asalto en el Cibao, el hombre aclaró que el motivo su detención se debió a un "ticket de bebida" y había olvidado ir a la corte.

“Mi gente yo tenía un garante por un ticket de bebida y se me había olvidado ir a la corte a pagarlo, ayer estaba bebiendo y se tiran los policías y me agarran con la botella y cuando metieron mi nombre salió el garante y me llevaron preso, pero gracias a Dios no me deja solo”, escribió en una historia en Instagram.

Se quejó de que los medios de comunicación dominicanos se hayan hecho eco de su apresamiento sin investigar la situación.

“Pero da pena y vergüenza que los medios de comunicación nunca subieron nada cuando pido ayuda por la justicia de mi hijo, pero así es la vida, vamos pa´lante puñera que eso a mí no me para, yo soy un guerrero”, escribió.

Se recuerda que el niño Giosier Feliz perdió la vida el 19 abril de este año, cuando tras llegar con su familia al país, por el Aeropuerto Internacional del Cibao y se dirigían a la comunidad de Villa Vásquez, en la provincia Montecristí, un grupo de personas intentaron atracarlos.

Arrestan en Estados Unidos al padre del niño muerto cuando salía del aeropuerto de Santiago Lea también

Por este caso fueron apresados Tomás Peña Morel (Tomasito), quien era el mejor amigo de Sergio Luis Feliz; Derlyn Javier Mercado, Luis Ángel Vargas Brito, José Manuel Almonte Santana alías El Buqui; César Junior Ulloa Cuevas y Elián Martínez Sánchez, alias Odalis.