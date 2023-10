Programa va muy lento

El Gobierno implementó en abril de 2023 el programa “Del Campo al Colmado”, una medida para mitigar la subida del costo de los alimentos registrados por la pandemia del Covid.

Esta iniciativa ha sido integral, ya que impacta de manera positiva a los productores, minoristas y consumidores. Sin embargo, algunos comerciantes que han optado por esta nueva facilidad empiezan a mostrar inquietudes ante la precaria calidad de los artículos disponibles.

Este fue el caso de Darío de los Santos, propietario de un colmado en Pedro Brand, quien indicó que la falta de variedad que ofertan las entidades agrarias y el deterioro de estos afectan las proyecciones de ventas.

“Hay gente que está impuesta a comprar aceite de una marca y yo no puedo venir con otra porque no me lo van a comprar”, manifestó De los Santos, mientras mostraba uno de sus pedidos, el cual portaba una etiqueta de una cooperativa.

Asimismo, el minorista dijo que en ocasiones se ve en la necesidad de desechar una parte de los víveres adquiridos debido a la facilidad con la cual se madura o maltratan. También, Juan Rodríguez, dueño de una bodega con el mismo nombre, confirmó la versión de De los Santos. “Yo compré unos plátanos verdes y se maduraron todos al otro día de recibirlo”, resaltó el vendedor.

valoración positiva

Aunque los usuarios presentan varias inconformidades, esta acción gubernamental simboliza un ligero respiro para las familias de escasos recursos que se quejan del alto costo de la vida, según afirman quienes han obtenido beneficios.

“Del Campo al Colmado” amplía sus fronteras y fue recibido ayer en Santo Domingo Norte, específicamente en Los Guaricanos, donde los habitantes reconocen esta iniciativa.

El joven Pablo Luis declaró que este es un momento idóneo para que los empobrecidos tengan acceso a una alimentación digna. “Ahora más que nunca el gobierno debe ayudar. Esperemos que todo funcione”, dijo.

Manuel Estévez, colmadero durante 15 años en el sector Ponce de esa demarcación, calificó como genuinos los acercamientos que ha realizado la dirección central responsable de su municipio.

“Yo estoy sorprendido, vinieron a donde nosotros y nos han prestado mucha atención”, dijo Estévez. Según información, los precios de los alimentos, en comparación al mercado, permiten ganancias ligeramente por encima de las estipuladas. Una libra de ajo tiene un costo de RD$95 la libra. El arroz tiene un valor de RD$23.50 la libra.