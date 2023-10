El personal médico y los pacientes del hospital Julia Santana del municipio Tamayo, provincia Bahoruco, califican de “precaria” las condiciones en que están brindando el servicio de salud a los comunitarios.

El centro médico, que lleva más de 30 años de construcción, fue intervenido por el Ministerio de Salud Pública en el mes de enero 2023. Esto con el objetivo de que sea remozado supuestamente en el mes de junio, pero, según los testimonios, los trabajos tienen cuatro meses paralizados.

Los médicos y enfermeras dicen que ese lugar “no tiene condiciones para prestar el servicio: solo trabajan en la Emergencia con 3 camillas, bajo un fuerte calor, el departamento de registro de pacientes con seguro y el laboratorio”.

Específicamente, la doctora Urbaez dijo que, “es crítica la situación” y resaltó que necesitan que avancen con la remodelación.

“Lo principal de un hospital es internamiento y no lo tenemos, ya llevamos muchos meses con esta situación que no nos permite dar el servicio de calidad que se requiere" Tamayo necesita un hospital nuevo, no lo que se está haciendo”, puntualizó Esterlin Beatriz Meran, médico de ese municipio.

Director del centro

Ramón Antonio Guillermo Ramos, director del centro de salud, indicó que el centro está en más de un 85% y la nueva emergencia está casi terminada y en espera que se concluyan los trabajos.

"El pasado martes 3, del mes en curso, vino una comisión de ingenieros con los contratistas, observaron todo, pero no me dieron detalles" manifestó que espera se concluyan los trabajos para que el Dr. Mario Lama venga a supervisar los trabajos”, explicó el galeno.

Mientras la situación está paralizada, los casos son referidos a otros centros de salud de la zona. De acuerdo a informaciones recogidas en el lugar, cada semana son atendidos alrededor de 200 casos febriles, en su mayoría sospechoso de dengue, situación que califican de gravedad.

Guillermo Ramos dijo que, “no sabe las razones de la suspensión de los trabajos, ni cuándo van a continuar, hizo un llamado a las autoridades de Salud Pública para que reactiven los trabajos lo más rápido posible”.