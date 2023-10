Rusia exigió más explicaciones sobre el uso de la fuerza en Haití por intervenciones pasadas irresponsables

Aunque la Federación Rusa se abstuvo de votar sobre una fuerza multinacional para Haití, que aprobada este lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU, Vasily Nebencia, embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, explicó que por el momento, no tenían ninguna objeción en “contra la misión”.

“Entendemos que una autorización de un operativo en el marco del capítulo 7 es una medida muy importante que exige responsabilidad y un conocimiento de las consecuencias de estas acciones, lamentablemente las negociaciones sobre el documento no estamos convencidos de que fuera el caso. Como miembros de este consejo no podemos convenir recurrir al capítulo 7 de forma ciega. La historia de Haití incluye muchos casos de interferencia extranjera irresponsable, lo cual dio lugar al espiral de violencia que el país no ha logrado superar durante años. Autorizar otro uso de la fuerza sin entender las consecuencias es una falta de previsión, además debería aprobarse en el consejo de seguridad”, dijo.

Luego de aprobada la Resolución 2699-2023, que acepta una fuerza multinacional para Haití y que será liderada por Kenia bajo el apoyo de los Estados Unidos, Nebencia manifestó ante los presentes en la asamblea las preocupaciones que tiene esa nación con esa fuerza multinacional.

Explicó que han defendido una asistencia internacional “responsable para” Haití, teniendo en cuenta la opinión y participación de la sociedad civil, pero debido al llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la disposición de Kenia de estar al frente de la misión, “no tenemos ninguna objeción en principio”.

Sin embargo, expresó que aunque la solicitud naciera de Haití, la medida era “extrema” y debía analizarse cuidadosamente.

“Al mismo tiempo, debe entenderse que enviar las fuerzas armadas a otro país, incluso ante la solicitud de ese país, es una medida extrema que se tiene que analizar cuidadosamente”, señaló.

Indicó que solicitaron información “más detallada sobre los operativos, las modalidades de uso de fuerzas, la estrategia de retirada del continente” y las mismas no fueron contestadas.

“Además, nos dio la impresión de que hubo tentativas de darle a esta misión la legitimidad de la ONU a través de una decisión no muy bien calibrada y estructurada del consejo”, dijo en su alocución.

También la Federación Rusa se mostró en contra del capítulo 7 que establece el uso de la fuerza.

Estableció como aspectos positivos de la resolución “la inclusión, el llamamiento a las fuerzas políticas para alcanzar consensos amplios y ampliar el embargo de armas”, lo que podría ayudar a reducir el flujo de las mismas en ese país.

Asimismo, Vasily Nebencia indicó que espera que esta misión respete la soberanía y los derechos del pueblo Haitiano.

Estados Unidos

A diferencia de Rusia y China, quienes se abstuvieron de votar, Estados Unidos, quienes comandarán esta fuerza que será liderada por Kenia, ejerció un voto favorable para esta intervención en ese país.

El representante de Estados Unidos ante la ONU, dijo que el consejo de seguridad logró un hecho histórico luego de un año de que Haití solicitará esta fuerza para frenar las pandillas que se han apoderado de gran parte de ese país.

“Una nueva forma de preservar la paz y la seguridad, respondiendo a los llamados de un Estado miembro en medio de las violencias de las pandillas. Gracias a Haití por formar esta alianza”, dijo el representante de Estados Unidos, al tiempo de agradecerle a Kenia por pensar en llevar la delantera en este proceso

Explicó que esta misión tendrá la disciplina adecuada para proteger los derechos humanos, además de evitar el abuso y la explotación sexual.

“La resolución reconoce la responsabilidad de aprender de las misiones anteriores y solicita salvaguardas para proteger los derechos humanos y velar por la rendición de cuentas. Cumplirá con la protección de los niños y las mujeres y prevención y respuesta ante la violencia de género”, aseguró.

Indicó que la misión en lo adelante es que se aplique esta resolución y que la misma sea un éxito para garantizar la seguridad que tanto reclaman los haitianos.

Agradeció la respuesta de la misión ante el llamado de una intervención para Haití, en particular a los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) y países como Jamaica, Bahamas, Barbado, Antigua y Barbuda, quienes han ofrecido personal a la misión, junto a Kenia.