Astacio, Bertico y Adán Peguero quieren arrebatarle la candidatura a Manuel Jiménez en Santo Domingo Este

Desde que en abril del 2020 Manuel Jiménez asumió como alcalde de Santo Domingo Este, las críticas sobre su gestión y la recogida de basura no han cesado, llegando incluso esas inconformidades desde sectores internos de su organización, el Partido Revolucionario Moderno.

Jiménez ganó las elecciones en marzo de ese año al vencer al candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por esa alcaldía, Luis Alberto Tejada; el alcalde espera quedarse al frente del ayuntamiento por otro periodo pero tendrá que sobreponerse a las críticas hacia su gestión que se vienen realizando desde el primer día.

Sus aspiraciones se repiten aunque su gestión encabezando el ayuntamiento de Santo Domingo Este ha estado llena de críticas y cuestionamientos, principalmente por la falta del servicio de recogida de basura, hoyos en las calles, entre otros problemas. Él mismo dejó saber a inicios de este año que pretende buscar cuatro años más frente a la Alcaldía y así seguir dirigiendo los destinos de esa demarcación.

El actual síndico ha repetido que está “confiando de su popularidad en el municipio que dirige”, al señalar que la “gestión de los espacios públicos, la transparencia, la inversión en recorrida de basura y la recaudación eficiente de los arbitrios son claves para ganar nueva vez otros comicios”.

En una reciente entrevista realizada en el programa Matinal, Jiménez aseguró que el problema de la basura en ese municipio está resuelto, indicando que la basura es un tema general y que han adquirido camiones nuevos para las circunscripciones y dijo que la situación de la basura ya está resuelta en la circunscripción número uno y número dos y que llegarán al país 60 camiones para solucionar la recogida de basura en la circunscripción número tres.

Para repetir, el alcalde medirá fuerzas contra el diputado José "Bertico" Santana, quien en varias declaraciones de prensa ha señalado que vencerá el torneo con “más de un 44%” ya que cuenta con el apoyo del exdirector de titulación Mérido Torres y el exlegislador Robert Arias.

Santana también ha expresado que su posicionamiento se debe a que las bases desean un “verdadero perremeista” a cargo del ayuntamiento de Santo Domingo Este.

“El municipio tiene un tema transversal a los demás, la basura que está por todos lados. En mi gestión tenemos un plan diseñado que pondremos en acción: "Basura Cero en SDE", que entrará en ejecución inmediatamente sea juramentado alcalde en 2024”, garantizó en un comunicado de prensa.

Otro de los precandidatos es el exdirector del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y presidente de esa organización política en ese municipio, Adán Peguero.

Peguero ocupó la dirección de Inposdom por poco más de un año hasta que fue suspendido luego de unos reportajes de la periodista Nuria Piera que denunciaron irregularidades en sus funciones.

También el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, denunció la presunta cancelación masiva de colaboradores a los que no se les pagó prestaciones y que el funcionario se negaba a ofrecer información requerida, aunque el caso fue archivado por el Ministerio Público posteriormente.

Sin embargo, a pesar de ello, logró conservar su posición como presidente del partido oficialista en ese municipio.

En un documento de prensa, el aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este aseguró que sus aspiraciones no son un “proyecto coyuntural”, sino de vocación de servicio para lograr que la entidad oficialista se mantenga dirigiendo los destinos del Ayuntamiento de Santo Domingo Este más allá del 2024.

“Este no es un proyecto coyuntural, es de vocación de servicios de lograr que nuestro partido se mantenga en el poder del ayuntamiento municipal y ganar las elecciones de febrero como una especie de antesala para la victoria del presidente Abinader en mayo del año próximo”, acotó, según el documento difundido a los medios de comunicación.

El otro de los aspirantes es el coordinador general del Gabinete de la Familia del Poder Ejecutivo y excandidato a la misma plaza, Dio Astacio, que busca tener mejor suerte que la que tuvo en el torneo electoral cuando encabezó la propuesta del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) en 2016.

“La ciudad de Santo Domingo Este hay que ordenarla, nosotros no tenemos un orden allá, tú no sabes cuál es el centro de la ciudad, lo que debería ser el centro de la ciudad, tú no sabes dónde está”, explicó el también el pastor, quien además fue el director de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Gestión Presidencial creado por el presidente Luis Abinader.

El precandidato a la alcaldía indicó que él será "el vencedor" en las primarias del domingo en dónde se determinará quién encabezará la propuesta electoral del partido oficialista en ese municipio.

"El escrutinio es el domingo, vamos a estar entregados a eso y yo sé que vamos a resultar ganadores en el nombre del señor, porque más que encuestas lo que sí hicimos fue el trabajo para concientizar a la población de que somos la candidatura ideal para que Santo Domingo Este se convierta en una marca ciudad", expresó Astacio.

Al ser cuestionado por miembros de los medios de comunicación, el también coordinador del gabinete de la Familia del Poder Ejecutivo y director de Enlace del Poder Ejecutivo con la comunidad Cristiana, señaló que en caso de no resultar ganador estaría apoyando a quien obtenga la candidatura tras el proceso del domingo.

"Vamos a estar en un ambiente de paz absoluta, dejamos atrás todo tipo de contienda porque son propias de un debate pero ahora lo que estamos es un ambiente de paz donde yo llamo a mis compañeros a ponernos lo más de acuerdo posible y votar pacíficamente y respetar los resultados que se den", indicó Astacio.