Mujeres y con tatuajes, tabúes superados a la hora de donar sangre

La solidaridad desmonta los tabúes en cuanto a donación de sangre en República Dominicana, donde hay un déficit de unas 150 mil pintas al año, y eso de que ser mujer o tener tatuajes son impedimentos es cosa del pasado.

Un día normal en el Homocentro Nacional, ubicado en la ciudad Sanitaria.., donde los servicios de sangre total, plaquetas y plasma son cubiertos por el Gobierno, se pudo observar esta realidad.

A una joven madre, con tatuajes en ambos brazos, le practicaban los análisis de sangre, previos a donar una pinta para su hija, que sería sometida a una cirugía.

En el primer paso que se agota par a hacer una donación, las preguntas sobre el tiempo de que se tatuó, dijo que tenía tres años. El requisito es de seis meses posterior a tatuarse y tres meses de no haberlo retocado, También estaba en el rango de edad requerido que es de 18 a 65 años.

La sicóloga Eridania Rodríguez dice que faltan voluntariosLeonel Matos

Otra dama solidaria encontrada en el Hemocentro fue Eridania Rodríguez, una sicóloga que, uniformada, tomó un tiempo de su jornada, para ir a donar sangre para una persona de su iglesia.

Esta especialista de la conducta dijo que se necesitan voluntarios en todas las áreas de la salud y “este es una de gran necesidad para mucha gente que tiene que invertir grandes sumas de dinero y aquí es gratis”, al referirse a que ese Hemocentro no cobra para procesar la sangre..

Donante voluntario de sangreLeonel Matos

Más intención de aportar para salvar vidas

Ángel Inoa es un asiduo donante, la primera vez lo hizo por recomendación médica, la segunda por salvar la vida de una persona querida y de ahí en adelante para que otras personas puedan seguir viviendo, aún sin saber por cuales venas circulará su sangre.

“Mi fin, lo que me motiva es poder salvar vidas”. Entienden que las personas que están en condiciones de salud delicada no deberían estar pasando dificultades para obtener una pinta de sangre, por lo fácil que es el proceso y porque no afecta en nada a los donantes.

Convertirse en donante es fácil

En la Cruz Roja Dominicana un hombre estaba en el sillón listo para que le extrajeran una pinta de sangre para una mujer que iba a dar a luz.

Al preguntarle por qué no era donante voluntario y la respuesta fue vaga. Al garantizarle que siendo donante voluntario cuando tenga requerimiento de sangre para un familiar directo le resultará más fácil el trámite, accedió.

Ser mayores de edad y gozar de buena salud, los principales requisitos para darle vida con su sangre a los que la necesitan.