“Llévatelo, Cundo”; “Y amanecemos hoy”... las frases que popularizó Álvaro Arvelo hijo

Álvaro Arvelo hijo (Alvarito), reconocido comunicador, falleció este jueves luego de una extensa carrera en los medios de comunicación. Pero sus populares frases se quedaron impregnadas en la psiquis de una generación que creció escuchando sus comentarios en el programa radial El Gobierno de la Mañana (La Z101).

"La enciclopedia humana", como le apodaban algunos, hizo famosas expresiones como “Y…y…y… amanecemos hoy con…” con la cual iniciaba su resumen de noticias en el Gobierno de la Mañana.

También utilizaba “¿Qué más, qué más?”, o “¡Cuidadito, compai gallo!”, a modo de dar notoriedad un hecho o advertir sobre una problemática.

Arvelo, quien fue admirado por mucho y reprochado por otros, utilizaba frases no tan agradables al oído como “Yo no soy periodista, yo soy un intelectual que habla por radio ¡Co**! No me confundan con estas basuras que pululan por los medios".

“Pelafustanes”, “ignorantes”, “envidiosos apandillados”, “partidas de mediocres”, eran otras expresiones que albergaba en su diccionario, las cuales usaba en ocasiones para dirigirse a los radioescuchas que llamaban con la intención de boicotear el comentario del periodista.

La figura principal del Gobierno de la Mañana por más de una década era conocido por la manera peculiar en como realizaba sondeos sobre temas de interés preguntándole al público de manera efusiva “¿¡Sí o nooo!?”.

“Tíkiti” y “Será cierto que es cierto”, son otras de las tantas expresiones en el catálogo de Arvelo Hijo.

“Llévatelo Cundo”

Sin embargo, la frase más, celebre y famosa fue que rezaba “¡Llévatelo, Cundo!”, la cual usaba al final de un comentario y antesala de un bloque comercial.

Respecto a “Cundo”, se refería a Secundino Antonio Camarena Mejía, control máster en la emisora durante el horario en que era transmitido el programa.