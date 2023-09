Alcalde de Anse-à-Pitre pide diálogo entre autoridades de RD y Haití previo a cierre de la frontera

Ante la amenaza de parte del Gobierno dominicano de que cerrar la frontera, los haitianos que viven en la localidad de Anse-à-Pitre cruzan a Pedernales para abastecerse de alimentos. Solo en el lado de Dajabón está cerrado en la línea fronteriza por el desvió del río Masacre que llevan a cabo los nacionales del vecino país.

El acalde de Anse-à-Pitre, Harry Bruno, localidad ubicada a más de un kilómetro de Pedernales, en una entrevista exclusiva para el LISTIN DIARIO dijo que por el respecto que deben tener las autoridades de ambas naciones, tienen que sentarse en la mesa de negociaciones ante de tomar medidas independientes.

Sostuvo que el gobierno haitiano debe sentarse junto como los dominicanos a través de la Cámara de Diputados, senadores y otras autoridades para determinar cuáles serán las medidas que se van a tomar para proceder a cerrar la frontera.

Sostuvo que tanto dominicanos como haitianos serán afectados, por el intercambio comercial que se realiza en el mercado binacional.

“El presidente dominicano es la persona que debe tener la última palabra, no debe coger adelante para hablar refiriéndose a las autoridades que integran un estado” expresó el alcalde de la comunidad de Anse-à-Pitre al ser abordado sobre la situación.

Haitianos en la frontera con PedernalesOdalís Báex

Sin embargo, frente a la situación del cierre de la frontera, el alcalde recordó que antes del gobierno de Duvalier la frontera fue cerrada y todo el mundo, en ese entonces los dominicanos y haitianos pudieron sobre vivir, por lo que no se puede decir que el cierre afecta a uno sí y otro no, porque cada quien vive a su manera, si no se puede cruzar no se cruza, aunque el presidente Abinader lo decida, pero las cosas no van a seguir así.

Dijo que le interesa como alcalde haitiano trabajar junto con los dominicanos de Pedernales, porque hay dominicanos que tienen sus mujeres en Anse-Áu-pitre y en igual condiciones los haitianos, lo que representa vivir en familia y bajo un orden, por lo que entiende que no se debe cerrar la frontera.

Control y vigilancia militar

Este jueves el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT el Ejército y la Amada Dominicana realizan sus patrullajes en trechos, entre montañas y la vía marítima para evitar que indocumentados penetren al país.

Este corresponsal del LISTIN DIARIO pudo observar que en alta mar hay un barco de patrullaje de la Armada, al igual que soldados patrullando la zona y soldados del Cesfront en guardia en la puerta de acceso con el vecino país de Haití.