Ana María Ramírez desafió la esclerosis múltiple y se graduó de Informática

La esclerosis múltiple no fue suficiente para detener los sueños de Ana María Ramírez de los Santos de convertirse en una profesional de la informática, y el sábado obtuvo su título en la cuadragésima novena graduación ordinaria de la Universidad del Caribe (Unicaribe) .

La licenciada en Informática alcanzó su meta, sin embargo, tuvo que recorrer un camino lleno de obstáculos, siendo el principal la esclerosis, enfermedad que afecta al sistema inmunitario, médula espinal y otras partes del cuerpo, y que le impide caminar.

Unicaribe gradúa 437 profesionales en XLIX graduación extraordinaria Lea también

El trayecto de Ramírez de los Santos inició en el año 2017 cuando tomó la decisión de inscribirse en Unicaribe, luego de investigar los programas de varias universidades.

Guiada por su pasión a la informática, empezó a tomar clases a pesar de lo dificultoso que se le hacía llegar a la academia, ya que la joven reside bastante alejada de la universidad en Yamasá.

Ana María Ramírez de los Santos sostiene su título de informáticaVíctor Ramírez

“La carrera de informática es lo que más me apasiona, por eso me dije a mi misma 'si otro puede, yo puedo' y tomé la decisión de venir a la universidad a estudiarla” dijo.

Esta continuó explicando que “se le hizo muy difícil el transporte, porque le quedaba muy lejos y tenía que pagar 500 pesos de taxi. Gasto que se costeaba con el sueldo de su actual empleo, el cual fue arduo conseguir y no cubría en su totalidad los gastos de transporte”.

Estas adversidades no frenaron a la egresada, quien agradece a la universidad por el apoyo brindado a través de su programa de becas, el cual cubrió el 100% de la licenciatura, al igual que a sus profesores y compañeros en su mayoría varones, con quienes creo una especie de fraternidad.

“Agradezco a la universidad por la beca que me dio, y a los compañeros, profesores. Todos me trataban muy bien, me ayudaban; incluso en ocasiones el ascensor estaba dañado y ellos me ayudan a subir las escaleras y todo fue así”, relató.

Otras metas

A pesar de haber alcanzado su titulación como profesional, Ramírez de los Santos no se detiene y planea integrarse en el mercado laboral en el área de sistemas, trabajo que describe como “el trabajo ideal”.

También busca “seguir expandiendo sus conocimientos en la informática, por tal razón le gustaría cursar una maestría en ciberseguridad y continuar trabajando en su tierra natal”.

Mensaje a la juventud

Al mismo tiempo, la licenciada exhorta a la juventud a no ponerse obstáculos físicos ni mentales para alcanzar sus metas y pone su historia de vida como ejemplo de que “no hay barreras” y que “cuando se quiere, se puede”.

“No hay barrera, ni límites, y el que quiere puede, no importa las limitaciones o condición física que puede detener a una persona”, aconsejó.