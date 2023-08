Realizan marcha en reclamo de derechos de personas con discapacidad

Representantes de la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (Fenadid) se congregaron el martes frente al Palacio Nacional, con el objetivo de entregar un manifiesto de demandas al Poder Ejecutivo y al Estado dominicano para mejores condiciones de vida hacia la comunidad.

Con consignas como: “Inversión para la inclusión”, “Discapacidad no es enfermedad”, "Atención a la diversidad”, y “Nada sin nosotros”, junto a amigos y relacionados, decenas de representantes de unas 60 instituciones de discapacidad, presentaron las necesidades del sector.

Sugey de Jesús Ives, encargada de comunicación de Fenadip, solicitó que “las autoridades tomen en cuenta a los mismos, que piensen en que sin inversión no puede haber un avance, no puede haber un aumento en la calidad de vida de nadie, de que sin trabajo nadie puede mejorar su situación, de que sin educación no podemos desarrollarnos, y que necesitamos que el Gobierno preste atención a este sector”.

La carta demanda el cumplimiento de los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, al transporte accesible. Así como apoyo e inversión a las organizaciones que trabajan por las personas con discapacidad, y que el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) funcione adecuadamente.

Rosangel Cuevas, en representación de las personas con discapacidad motora, destacó que para las personas con condiciones como las suya, muchas veces se les dificultan cosas como el estudio.

“No hay oportunidades, así como yo también hay muchos, que solamente nos quedamos con la buena intención, pero nunca avanzamos” manifestó Cuevas.

“El compromiso que ha ratificado el Estado dominicano es el de trabajar por un país inclusivo para todos sus habitantes, y para eso se requiere de inversión y políticas públicas de atención a la diversidad”, manifestó Ángel Espinal, presidente de Fenadid.