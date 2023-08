Crecimiento poblacional visto desde los nacimientos y muertes de los últimos 13 años

“La población está creciendo, pero lo hace a una tasa mucho más lenta”, expresaba Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) al momento de presentar los primeros datos del Décimo Censo Nacional de Población y Viviendas, que arrojó un crecimiento poblacional de un 1.10% del valor de la tasa anual media desde el 2010.

En República Dominicana existen, de acuerdo con esos datos, 10,760,28 habitantes hasta noviembre de 2022.

Para calcular el crecimiento poblacional se necesita cruzar los nacidos y defunciones, además de migrantes e inmigrantes.

Del 2010 al 2022, según los compendios de estadísticas vitales, dados por la ONE en los últimos años, nacieron 1,968,094 personas y murieron unas 504,826. Estos datos no especifican los sexos de las personas nacidas.

Los datos preliminares del décimo censo nacional establecen que desde el 2010 al 2022, la población registró un crecimiento de 1,314,747 personas.

Asimismo, el censo arrojó que las cinco provincias más pobladas del país son: Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional, San Cristóbal y La Altagracia.

Mapa de República DominicanaFuente externa

Y que Santo Domingo posee 2,769,589 habitantes; Santiago, 1,074,648; el Distrito Nacional, 1,029,110; San Cristóbal, 688,828 y La Altagracia, nueva en este renglón, tiene 446,060 habitantes.

Del 2010 al 2022, en estas cinco demarcaciones, según los compendios de estadísticas vitales, los nacimientos registrados por años, según región y provincia de registro, contabilizan 922,694 nacimientos.

Durante estos 13 años, en Santo Domingo se registraron 267,264 nacimientos, en el Distrito 339,930; en Santiago 184,306; en San Cristóbal 83,467 y en La Altagracia 47,727.

El mayor número de nacimientos en los 13 años analizados se contabiliza en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con un total de 807,595.

De estos meses, los años en que más nacimientos se produjeron en República Dominicana fueron 2018, con 67,471; 2019, con 66,712; 2021, con 65,834; 2013, con 65,774; 2017, con 65,022; 2015, con 64,176; 2014, con 63,395 y 2011 con 60,100.

Mujer dando a luzFuente externa

A estos le siguen el 2020 con 59,980 nacimientos; 2016 con 59,652; 2022 con 57,598; 2010 con 56,725 y 2012 con 55,156 nacimientos.

Es bueno aclarar que estos datos fueron agrupados por cifras establecidas en cinco compendios presentados por la ONE del 2009-2013; 2013-2017; 2014-2018; 2015-2019; 2017-2021 y 2018-2022, lo que representa una variación en datos dependiendo del informe.

Para el desglose de estos resultados se tomó en cuenta la última cifra del año más actual de los compendios. Basado en esos porcentajes se observa una diferencia importante con el número de nacimientos y la nacionalidad de la madre. Respecto a su edad, es difícil establecer cuántas veces la misma mujer pudo convertirse en madre, por lo que es normal que las cifras sean distintas.

Nacionalidades de las madres que dieron a luz en RD

De los nacimientos registrados del 2010 al 2022, la nacionalidad de la madre corresponde a 1,936,666 dominicanas; en segundo lugar, 689,560 haitianas; 5,181 venezolanas; 1,122 estadounidenses; 847 mujeres provenientes de la China; 580 colombianas y 492 españolas, de acuerdo con las estadísticas registradas.

Los renglones otras nacionalidades/otros países; nacionalidad no declarada/especificada y extranjero no declarado/no especificado suman 4,418 mujeres.

Mujer junto a su hijo recién nacidoFuente externa

Además de estas nacionalidades, en los últimos 13 años, en el país han nacido niños cuyas madres son de México, Cuba, Italia, México, Perú, Rusia, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Ecuador, Holanda (Países Bajos), Canadá, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Suiza, Chile, Reino Unido, Costa Rica, Guatemala y Panamá.

De acuerdo con la edad de la madre, las mujeres entre 25 a 29 años, representan el mayor número del grupo de edad al momento del nacimiento del niño, contabilizando 477,293; les siguen las de 30 a 34 años con 410,981; de 20 a 24 con 343,398; no específica se contabilizan 309,253.

Asimismo, las mujeres entre 35 a 39, suman 263,732; de 40-44, unas 139,660; de 45-49, 67,835; de 50 años o más, 55,627; de 15-19, 50,631 y menos de 15 años, unas 156.

Del 2010 al 2013, de acuerdo a la edad del padre, el grupo de mayor edad al momento del nacimiento del niño o niña los representan los hombres entre 20-24 con 628,047; le siguen 25-29 con 547,628; 15 a 19 contabilizan 362,772; los de 30-34 350,181; 35-39 unos 151,175; 40-44 32,490; no especificada 30,837; menos de 15 años 12,740; 45-49 alcanzan 2,236 hombres y 50 años o más 460.

Muertes

LapidaFuente externa

Del 2010 al 2022, en los compendios de estadísticas vitales, Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, La Altagracia y San Cristóbal, registraron por años, según región y provincia 293,265 muertes.

Las personas que fallecieron, según región y provincia, en los distintos compendios de estadísticas vitales, se enumeran en 70,469 en el Distrito Nacional; 121,171 en Santo Domingo; 65,819 en Santiago; 23,989 en San Cristóbal y 11,817 en La Altagracia.

Haciendo una comparación de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde nace el mayor número de niños, las defunciones contabilizan 178,624 personas. En septiembre murieron 42,536; en octubre 45,290; en noviembre 44,577 y en diciembre 46,221.

Las estadísticas de los compendios de estadísticas vitales no poseen la nacionalidad de la persona fallecida.

Asimismo, en las tablas de defunciones ocurridas por año, según sexo y grupos de edades del fallecido, la Oficina Nacional de Estadísticas establece un general que contiene edades de cero a más de 85 años y personas no declaradas.

También hace una división de hombres y mujeres de cero a 85 años, agregándole persona no declarada, sexo no declarado, no especificada, menos de un año, natimuerto y no declarada.

Llama la atención que en el grupo cuyo sexo no fue especificado, fallecieron 8,170 personas.

Datos faltantes

Al momento de presentar las primeras estadísticas del censo poblacional, Miosostis Rivas, informó que datos vitales como la fecundidad y mortalidad, características demográficas básicas, características de la población con discapacidad y características educativas y pertenecientes a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), serán ofrecidas en el segundo trimestre de 2024.

Mientras que las características de la autoidentificación racial de la población que vive en el país, así como las de migración, los productos digitales interactivos,publicaciones/consultas, microdatos, entre otros, los ofrecerán en el tercer trimestre de 2024.

Ya en el cuarto trimestre la población se podrá tener la memoria completa del censo poblacional.