Un herido y un desaparecido en clínica veterinaria afectada por explosión en San Cristóbal

El propietario de la clínica veterinaria afectada por la explosión en San Cristóbal, José Ramón Ramírez Rivera, indicó que se desconoce el paradero de uno de los empleados que se encontraba laborando en el momento del estallido, mientras otro de ellos se encuentra ingresado en el Hospital Ney Arias Lora.

Indicó que el empleado que permanece en el hospital se encuentra estable y que además de “algunos rasguños” y otros daños, todos los demás se encuentran a salvo. Agregó que la edificación aún no ha colapsado, sin embargo, “es pérdida total”.

Ramírez Rivera aseguró que pudieron sacar a los animales que se encontraban en la clínica a tiempo y que al momento de la catástrofe se encontraban entre unas 12 a 14 personas en el establecimiento.

“Yo sentí una explosión, la pared de la oficina se me fue encima, no podía respirar, vi humo, fuego, y yo digo que eso fue Dios que me hizo coger fuerza y salir de ahí”, narró el propietario de la clínica, al tiempo de agregar que al momento del siniestro, se encontraba sentado en el sillón de la oficina.

Aseguró que luego de contabilizar y juntar a los empleados del local, se percataron de que, dos de ellos no pudieron salir a tiempo, aunque momentos después uno de ellos pudo ser localizado, aunque del otro todavía se desconoce su paradero.

“Evidentemente en un momento de mucha convulsión, de mucha incertidumbre, pues pudimos salir como pudimos, y luego entonces los agrupé, y ahí fue que empecé a preguntar por uno y otro, y en ese momento, teníamos la información de que, dos de ellos no habían podido salir”, aseveró Ramírez.