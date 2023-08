“Si no se puede, no se puede”, afirma Rosa Amalia Pilarte sobre rechazo del PRM a su candidatura

La diputada de la provincia La Vega, Rosa Amalia Pilarte de López, dijo este lunes que se encuentra a la espera de la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre el rechazo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a su candidatura, luego de ser acusada de lavado de activos por el Ministerio Público.

En una entrevista ofrecida al programa El Día (Telesistema, canal 11), junto a su esposo Miguel Arturo López Florencio (Micky López), también acusado de lavado de activos, explicó que dedicaba mucho tiempo a la iglesia, por eso muchos apoyaron su candidatura, ya que estaba ligada a las labores sociales.

Dijo que tiene toda la intención de continuar en el Congreso, pero que “si no se puede, no se puede”.

“Desde que yo gané, hasta estos días, siempre me he mantenido en contacto con el pueblo para incomodidad de muchos”, agregó Pilarte.

Asimismo, declaró que en primera instancia Ramón Rogelio Genao, senador de La Vega, le ofreció el puesto como diputado, debido a que faltaba un espacio en la cuota de la mujer. Y Elpidio Infante, candidato a diputado por el mismo partido, igualmente se acercó a ella para ofrecérselo.

Acusaciones junto a Micky López

Micky Lópezfoto de archivo

Por su parte, Micky López negó las acusaciones de lavado de activos dadas a conocer por el MP. “¿Dónde está el delito precedente de nosotros para ser lavadores?”, cuestionó.

El empresario atribuyó parte de la riqueza generada, la cual asciende a más de 4 mil millones de pesos, según sus expedientes, a la avicultura.

Explicó que tenía “las mejores granjas de ambiente controlado en el país" y que empezó en 1991 con 1,800 pollos, para 1993 tenía 10,000 y en 2003 ya contaba con 100,000 pollos semanales.

Según López, para este negocio compró una incubadora a Pablo Antonio Martínez Javier, quien también es mencionado en su expediente, pero “no quedaron en buenos términos”.

En 2009, a raíz de una crisis sanitaria, dijo que tuvo que tomar una decisión con relación a su empresa de avicultura: hacer unas inversiones grandes o dejarla. Decidió venderla por 230 millones de pesos.

“Ahí nace el problema mío con unos impuestos dejados de pagar”, aseguró, a la par de agregar que estaba siendo perseguido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Para ese momento, empezó a prestar dinero y para este fin usaba las cuentas bancarias de su esposa, Rosa Amalia Pilarte López, por lo problemas que tenía relacionados a impuestos.

Aseguró que pagó una parte, pero se le hizo un recalculo por “mala orientación contable de ganancia de capital”.

Además, para 2012, informó que tuvo una situación “mal creada” con la financiera. “Los interés no pagan ITBIS. Entonces, a mi me hicieron una revalorización de ITBIS a interés”, afirmó.

Vinculación a Odebrecht

Al ser cuestionado sobre su vinculación con Ángel Rondón, condenado a una pena suspendida de 8 años por el caso Odebrecht, dijo: “Ese es mi papá, lo quiero muchísimo, hacemos muchos negocios”.

“Negociamos la compra de facturas de los sindicatos de camioneros, cuando estaban haciendo la carretera del Coral en La Romana”, indicó.

Confianza

En ese sentido, Rosa Amalia manifestó que tuvo ese crecimiento económico “bajo esfuerzos y sacrificios” por ser la esposa de Micky López, quien se hizo responsable de lo que pasó con las cuentas bancarias la misma.

“Cuando tú tienes una pareja, tú estas casada, miras la empresa de tu esposo, vas a donde él está trabajando, la ves estructurada. Tu esposo tiene problema, entonces tienes una cuenta que es de la familia, si él hace una transacción, yo no puedo estar detrás de él. Él es el presidente de esa empresa y yo me dedicaba a mis quehaceres odontológicos, pero no quiere dejar dicho que yo no sé nada de él”, declaró.