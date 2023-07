Abinader reconoce niveles de inseguridad y dice que quisiera reducirla a la mitad

El presidente de la República, Luis Abinader, expresó este martes que no está conforme con el nivel de inseguridad en el país. Sin embargo, resaltó que en lo que va de 2023 el índice de delincuencia ha disminuido y que su gobierno trabaja en reducirlo lo más posible.

En una entrevista concedida al programa televisivo “Hoy Mismo”, transmitido diariamente por Color Visión, el mandatario agregó estar consciente de que en los últimos treinta años, en República Dominicana y el mundo la preocupación de los ciudadanos versa sobre tres problemas principales: delincuencia, desempleo y alto costo de la vida.

“Por eso es que yo me voy a los números y en esos indicadores…Obviamente en el 2020 y el 2021 el índice de delincuencia bajó por el confinamiento, pero eso no es lo normal, después subió en el 2022, pero ya este año nosotros pensamos que va a bajar y la disminución que nosotros esperamos para el año próximo con la reforma que estamos haciendo es mucho mayor”, explicó.

Abinader añadió que el número de atracos y robos ha descendido en los últimos años y consideró que , en parte, esto se debe a políticas públicas que se han aplicado en su mandato.

“En parte si y en parte no, en el año 2012 aquí habían 27 asesinatos por cada 100,000 habitantes y el acumulado en este año es 12.4 promedio”, señaló el jefe de Estado.

Al ser cuestionado sobre la percepción de que muchos dominicanos se sienten inseguros, reconoció que la misma si existe, pero reiteró que el tema de la seguridad es una de sus prioridades y que las capturas de delincuentes “están en su mayor nivel”.

“No estoy conforme con el nivel de inseguridad ciudadana, yo quisiera reducir eso a la mitad y en eso es en lo que estamos” Luis Abinader Presidente de la República

Sobre la reunión que sostiene cada lunes con el Gabinete de Seguridad, el presidente confesó que sus asesores le han dicho que “no debe exponerse” encabezando los encuentros.

No obstante el mandatario sostuvo que no huye de sus responsabilidades ni de los problemas. “A mí me eligieron para hacerle frente a los problemas”, subrayó.

“Yo tengo que estar ahí, lo que yo no voy es a estar ahí tirando culpas, con que 'vamos a cambiar a este o vamos a cambiar a aquel', yo le estoy pagando cuatro veces más que lo que ganaban a los policías y todavía es poco”, puntualizó Abinader.