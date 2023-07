Ferias de empleos se convierten en nueva esperanza de los jóvenes

El desempleo afecta a 1 de cada 5 jóvenes de 17 a 28 años en República Dominicana, el doble que a las personas de mayor edad. Las bajas posibilidades de acceso a la educación superior y las escasas oportunidades laborales dificultan los sueños de esa juventud, o al menos, así era la historia antes de la realización de las ferias de empleos.

Hoy las cosas han cambiado y estas actividades se han constituido en una oportunidad para atraer personas desempleadas que realmente se estén requiriendo en el mercado, ahorrando dinero y tiempo a quienes aplican en estas.

En las últimas semanas, se han anunciado varias ferias, las cuales se traducen en una esperanza para miles de jóvenes dominicanos que necesitan de un trabajo para cubrir sus necesidades básicas.

Esta plataforma es implementada con mayor frecuencia por las universidades, agencias especializadas, zonas francas y centros de llamadas o call center.

José Manuel Martínez Minyety participó en la feria.Jorge Martínez

Una de las más recientes se realizó en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), donde los puestos más demandados eran agentes de servicio al cliente, operarios, inspectores de aseguramiento de calidad, técnicos de refrigeración, eléctricos, conserjes y choferes.

en busca de oportunidad

Listín Diario habló con algunas personas, con edad inferior a los 40 años, que participaron en esta feria de empleos. Entre esos ciudadanos estaban José Manuel Martínez Minyety, quien a pesar de no ser atleta ha superado una carrera de obstáculos que ha tenido en sus años de vida.

Martínez representa el sustento de su hogar. Creció sin padre a causa de su partida a destiempo, su madre ha sido operada en diferentes ocasiones a corazón abierto. El cúmulo de esas situaciones fueron la razón por la cual tuvo que madurar antes de tiempo y salir a trabajar.

“Vivo con mi esposa, quien está embarazada de siete meses y medio, actualmente soy el sustento de mi hogar, crecí sin padre porque él murió a mis 7 años, mi madre vive en Estados Unidos y fue operada en varias ocasiones a corazón abierto, todo ha sido un proceso doloroso y de mucha nostalgia”, contó José a este diario.

Continuó explicando que tuvo que detener sus estudios de bachiller porque tenía que elegir entre trabajar o estudiar.

“Había parado el bachillerato porque tenía que elegir o trabajar para pagar más gastos o estudiar; me acomplejé y no quería volver a estudiar porque me sentía muy adulto, hasta que entendí que no importa la edad si hay salud y decisión, actualmente decidí terminar mis estudios secundarios y en eso estoy”, añadió Martínez.

A pesar de esos obstáculos, José asistió a la feria de empleo en busca de un trabajo estable donde pueda explotar sus grandes habilidades en producción y mostrar sus capacidades, con las que incluso ha capacitado a otras personas.

otra feria

El 17 de junio, más de 200 estudiantes acudieron al “llamado de la oportunidad”; una feria de empleos dispuesta por el Infotep, en busca de obtener un puesto laboral.

Este mercado empresarial ha confirmado los deseos que tienen los jóvenes para conseguir una fuente económica legal. Sin embargo, las grandes compañías continúan imponiéndose en el camino.

En esa ocasión, uno de los casos fue el de Lorainis, quien con tan sólo 23 años de edad, ha realizado diversos cursos técnicos para cumplir su sueño de conseguir un trabajo bien remunerado y estable. Como ella habían cientos de jóvenes procurando una plaza laboral con el fin de superarse y así salir hacia adelante.