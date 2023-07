Criminalidad despierta debate en la ciudadanía

La Criminalidad es una problemática presente en todos los países del mundo, la cual puede llegar a convertirse en un fuerte dolor de cabeza para los gobernantes.

La República Dominicana no es la excepción y el tema de la criminalidad en las últimas semanas ha estado en el debate público, debido a los datos ofrecidos por las autoridades y algunos representantes de una parte de la sociedad, los cuales alegan una "notable" disminución en la tasa de criminalidad a nivel nacional.

No obstante, para una parte de la población, esas informaciones no se corresponden con la realidad de los sectores populosos, y por tal razón un equipo de Listín Diario realizó un recorrido por algunos sectores del gran Santo Domingo para recolectar información acerca el índice delictivo.

Sabana Perdida

Durante el recorrido, residentes de Santo Domingo Norte y Oeste manifestaron que han percibido una baja en los niveles de criminalidad en las últimas semanas, en especial los dueños y administradores de negocios de sectores como Sabana Perdida, Guaricanos, y La Loma del Chivo.

“Por aquí la delincuencia está regular, está en un 70 por ciento, se puede decir, la policía pasa por aquí de vez en cuando, pero realmente en esta zona no hay bandas (bandas criminales), las bandas han cogido más para Los Maguitos y otros sectores vecinos”, dijo un morador de Los Multis de Sabana Perdida que se desempeña como motoconchista.

Un pesar similar tiene el dependiente del colmado “Villar” ubicado en el sector en mención, quien aseguro que “todo está frio por esa zona” y que “opera en horario normal”.

Sin embargo una empleada del “Mini Market D´Jusmailyn”, localizado en la comunidad Salomé Ureña, Sabana Perdida, considera que la delincuencia ha aumentado al señalar la ocurrencia de varios atracos en esta misma semana en comercios vecinos.

“Ha aumentado, el otro día a las 11:00 de la noche en el carrito de comida rápida, de allí atracaron a un muchacho y no hace ni siquiera un mes a las afueras de la discoteca, del al lado atracaron a otros jóvenes, inclusive se realizaron disparos”, expresó la empleada.

Esta agregó que “el patrullaje policial en esa zona es bastante bajo, a pesar de tener un destacamento policial” (Destacamento Policial el Invi) a pocas cuadras del negocio.

Asimismo, confesó que vive con el constate temor de ser una posible víctima de alguno desaprensivo que entre a asaltar en la tienda.

“Aquí gracias a Dios siempre hay mucha gente, pero ya uno se puede fiar, y aunque somos luchadores, tenemos que andar en la calle pero con temor”.

Guaricanos

En cuanto a Los Guaricanos, los comerciantes consultados en su mayoría expresaron que la delincuencia ciertamente ha descendido en comparación en semanas pasadas, pero aún siguen ocurriendo crímenes en especial asaltos a mano armada.

“La delincuencia por aquí anda en un 70 por ciento, y según lo que uno ha escuchado ha bajado, pero hay inseguridad y siguen ocurriendo los atracos, aunque yo no trabajo con ese temor porque si me llevo de eso no vendo”, dijo el encargado de la tienda de ropa “Sandyman sport”, en Los Multis de Guaricanos”.

En ese mismo sentido, Rigoberto Disla encargado del colmado Pilar II, aseguró que “la delincuencia está bajita al menos en Lo Multis, incluso aquí a veces cerramos par de minutos más tarde de lo habitual para al final del día poder cuadrar”.

Disla señaló que “tampoco ha sentido a presencia de bandas criminales que afecten al comercio, pero sí está registrando bajas en sus ventas”.

La Loma del Chivo

La misma percepción de aparente paz tienen algunos moradores de la Loma de Chivo en Santo Domingo Oeste donde el mes pasado fue muerto a tiros Yeremi Manuel Ramirez (Yeremi Flow) en una supuesta disputa entre bandas.

“La Loma volvió a su habitualidad, la cosa se ha estado calmando desde la muerte de “Yeremi Flow” y desde el aumento en el patrullaje de la policía, inclusive la liga de básquet de por allá volvió a jugar”, dijo un morador del sector a quien se le omite el nombre por seguridad.

Atribuye además la aparente calma a la supuesta desintegración de varias bandas delictivas rivales que operaban en las comunidades de esa zona.

Comerciantes

Estas declaraciones corroboran el dato proporcionado por el presidente de La Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, quien el pasado viernes aseguró que la criminalidad ha descendido un 25% a escala nacional durante los primeros meses de 2023, comparando al igual periodo en 2022.

Federación de Comerciantes reporta una baja del índice de criminalidad Lea también

“Hemos observado que en los primeros cinco meses de este año, en comparación con el 2022, se ha reducido la criminalidad en un 25 por ciento, específicamente con los crímenes que tienen que ver con asaltos, homicidios fruto de la delincuencia”, fueron las palabras de García luego de una reunión el palacio de la Policía Nacional.

Expectativa del lunes

Por otro lado, se está a la expectativa de los datos que mostrará el presidente de la República, Luis Abinader ese lunes, acerca los resultados obtenidos por los organismos de seguridad en cuanto a la implementación de estrategias en pro de la seguridad ciudadanía.

El anuncio fue dado por el propio presidente quien se ha estado reuniendo con los altos mandos de las entidades encargadas de velar por la seguridad de la población desde hace dos lunes atrás.