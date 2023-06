Jóvenes asisten a feria de empleo de Infotep en busca de oportunidades laborales

Más de 100 estudiantes acudieron este viernes al “llamado de la oportunidad”, la feria de empleo dispuesta por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), en busca de obtener un puesto laboral.

Este mercado ha confirmado las ganas que tienen los jóvenes para conseguir una fuente económica legal.

Sin embargo, las grandes empresas continúan imponiéndose en el camino de quienes solicitan una experiencia laboral sólida o jóvenes que apenas culminan la secundaria.

Este es el caso de Lorainis quien, con tan solo 23 años de edad, ha realizado diversos cursos técnicos para cumplir su sueño de conseguir un trabajo bien remunerado y estable.

“He hecho técnico en presupuestos, contabilidad, manejo de redes sociales, inglés básico e intermedio, bartender y otros más”, dijo Lorainis, quien no reveló su apellido.

“A la hora de aplicar en las vacantes no me dan el empleo porque dicen que no tengo la experiencia. Yo hago los cursos, pero no suelo tener el empleo”, expresó Lorainis al recordar las ocasiones anteriores donde ha sido rechazada.

Ante estas acciones, explicó que las empresas deben brindar oportunidades a las personas preparadas, ya que por esto optan por estudiar.

“Si nosotros no tenemos experiencia, no nos dan el empleo. Deberíamos tener más oportunidades porque para eso es que nos capacitamos”, manifestó también al momento en que sostenía a su hija de un año.

En el encuentro empresarial se evidenció la aceptación de los visitantes, los jóvenes encuestados reconocieron el esfuerzo de la entidad en facilitar las vías para obtener empleos.

“Esto es muy importante para nosotros los jóvenes, y por ende para el país, porque permitirá asegurar el bienestar del futuro de la juventud”, declaró Juan Luis, quien se encontraba en la feria aplicando a las vacantes de los departamentos de mantenimiento.

Sobre la feria de empleo

La feria de empleo, desarrollada por el Infotep con la colaboración del Ministerio de Trabajo, cuenta con 300 vacantes habilitadas por 13 empresas integrantes de la Asociación Dominicana de Empresas Textiles (Aditex).

Las posiciones laborales dispuestas en la sede metropolitana de la entidad son serigrafía, confección, mecánica industrial, sectores administrativos y operativos, entre otras.

Edwin de la Cruz, encargado de relaciones Públicas en la Dirección Regional Metopolitana de Infotep, destacó la participación de los jóvenes que se han dado cita a la feria, la cual inició a las 9:00 de la mañana y termina a las 3:00 de la tarde.

Además, de la Cruz estableció que los puestos más solicitados han sido mecánico, industrial, serigrafía y cortadores.