Inicia lectura de acusación en juicio de fondo contra imputados en la muerte de David de los Santos

A más de un año de la muerte de David De Los Santos, el joven que fue brutalmente golpeado luego de haber sido apresado en la plaza comercial Ágora Mall, este miércoles, alrededor de las 11:00 de la mañana, se está llevando a cabo a puertas abiertas el juicio de fondo.

Con la lectura de la acusación de los 10 implicados, los jueces Yissel Naranjo, Esmirna Yissel Mendez y Yuleika Enrique Romero del Primer Tribunal Colegiado dan inicio al proceso legal.

El abogado de los familiares de David de los Santos, Máximo Peña, dijo que para el viernes prevé tengan las condenas de los responsables civiles y penales.

Peña también explicó qué hay pruebas suficientes para que se establezca la condena.

“Queremos enviar el mensaje de que la policía está para cuidar”, fueron sus palabras finales.

Por otro lado, los doctores Heriberto González y Saira Feliz, quienes fungen como defensores de Domingo Alberto Rodríguez y Ari Manuel González Garcia, implicados en la muerte del joven aseguraron que “son inocentes”, ya que si bien ellos recibieron al hoy occiso, David de los Santos, ellos dejaron el servicio y lo retomaron a las 5:00 de la mañana y ya el hecho había ocurrido.

familiares de David piden justicia

La madre de David de los Santos, Damiana Correa, pidió que la muerte de su hijo se haga justicia.

“Que todas las personas responsables paguen por la muerte de mi hijo, queremos que mi hijo pueda descansar en paz”, dijo a los medios de comunicación.

También el padre de David, dijo con lágrimas en sus ojos que ha sido muy difícil y que su mayor deseo es que los imputados sean condenados con la pena máxima.

“Lo asesinaron como si fuera un delincuente, mi hijo no se merecía eso, todo el que lo conocía sabía quién era él. David era un profesional, no un vagabundo como ellos lo trataron y ahora no aparece quién fue. Yo espero que tengan pena máxima”, dijo Juan de los Santos.

Asimismo, una de las hermanas de David dijo que “quiero que le den los años que le toca a cada quien”, mientras que otra de ellas, Yanet Correa, manifestó que tienen tres días de juicio y “esperando que sea Dios que le haga tomar al mejor decisión”.

Sobre los hechos

David de los Santos Correa, de 24 años de edad, falleció el día 1 de mayo de 2022, en el Hospital Doctor Darío Contreras, luego de estar recluido en el destacamento policial del sector Naco, a donde lo recluyeron alrededor de las 9:00 de la noche del 27 de abril, luego que la seguridad privada de Ágora Mall lo retuvo por presentar alegados inconvenientes dentro del el establecimiento comercial.