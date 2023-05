Guillermo Gómez llama “sinvergüenza” a Ceara Hatton: “Debió haber dicho mi nombre"

El periodista Guillermo Gómez respondió a las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, quien en el día de ayer reveló durante una entrevista que, a su llegada a esa dependencia encontró que “un periodista”, cuyo nombre omitió, manejaba una nómina que superaba el millón de pesos.

“Este sin vergüenza de Miguel Ceara, este irresponsable, debió haber mencionado mi nombre, era de mí que se refería”, dijo el conductor del espacio televisivo “Aeromundo”.

Gómez explicó durante una llamada realizada al programa “Hoy Mismo”, de Color Visión, que lo expresado por el ministro es “completamente falso”.

Ceara-Hatton denuncia que un periodista manejaba una nomina de más de un millón de pesos Lea también

“Yo le dije a Orlando (Jorge Mera) que tenía que nombrar a todos sus compañeros que trabajaron con él para llevar al poder a Luis Abinader y este sinvergüenza que andaba detrás de Orlando, siempre hablándole que era lo más grande que había en la dirección del PRM, lo primero que hace cuando llega es querer derrumbar el trabajo honesto y responsable de un dominicano que ha sido llorado por este pueblo”, manifestó.

El periodista agregó que ahora Ceara Hatton pretende decir que el fenecido titular de Medio Ambiente “manejó la institución como un desastre”.

“Miguel Ceara se ha dedicado a cancelar a todas las personas vinculadas con el gran Orlando Jorge Mera quien fue asesinado por responder a la ética y la moral, los principios que le enseñaron sus padres y cumpliendo con su partido y su presidente”, expresó Gómez.

Igualmente, sostuvo que, al parecer, Ceara Hatton quiere “asesinar moralmente a Orlando Jorge Mera y nosotros y todos ustedes saben que para nosotros Orlando es más que un hijo”.

Parte de su declaración:

"Oigan lo peor, ese irresponsable no dijo mi nombre porque es cobarde también. Me menciona que hay una nómina que tiene un periodista, no es verdad. Yo no estoy en nómina de ningún ministerio de este gobierno que es mi gobierno. Y además esas personas les dije que las nombrara, me menciona a mí porque le dije apoyen toda esa gente pobre con sueldos de 10 mil, 12 mil, 18, 20 y hasta 40 mil: 58 personas, militantes gente pobre del PRM.

Desde que nosotros llegamos al poder Aeromundo le dice semana tras semana a los perremeístas que tienen que nombrar a los perremeistas. A ese mismo sin vergüenza de Ceara Hatton 3 veces se lo dije en Aeromundo, diciéndole qué hace usted por los perremeistas y qué hace usted por los perremeistas, y desde que llegó a Medio Ambiente botándolos

Ese que dice ser progresista o comunista ese botando a los pobres y ahora dice que Guillermo Gómez, no se atrevió a decir mi nombre, porque es un cobarde, dice que tengo una nómina yo. Queriendo ensuciar mi nombre, él quiere ensuciar una gestión honesta de un dominicano que se comprometió con el ejercicio político con decencia y responsabilidad y hoy quiere ensuciar una gestión que todos reconocen. Orlando trabajó para el país, su partido y su presidente y este sin vergüenza trabaja para los contrarios, quien está botando es la directora de recursos humanos, una peledeísta que pone este bandido para botar a los perremeistas.

Este irresponsable de Miguel Ceara no merece el apoyo de ningún perremeista, tenemos que rechazarlo, decirle a gente tan irresponsable que no hay un paso atrás, que no lo queremos, por eso apruebo y apoyo a Pacheco, a Yayo que me llamó, a Paliza que también lo repudia, a Wellington, a Deligne, a esos líderes del PRM que no están de acuerdo con este señor sin vergüenza

Lo que debe hacer si tiene dignidad es renunciar de ahí porque gente como yo que luchamos para el cambio político, que comprometo mi programa de 56 años diciéndole al país que este es mi gobierno, mi presidente, y mi partido, porque me fajé con toda esa gente buena a convencer al pueblo que produjera el cambio pero jamás comprometido con corrupción ni abuso de poder… estoy indignado".