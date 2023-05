Ceara Hatton desvincula a más de 600 personas que cobraban sin trabajar en Medio Ambiente

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, reveló este miércoles que en ese Ministerio había 600 personas cobrando sin trabajar, por lo que su mayoría ha sido desvinculada.

También halló un grupo de personas cobrando más de un millón de pesos y que trabajaba para un comunicador, que no especificó. Indicó que ese personal estaba como nominales, que no era fijo.

Igual dijo que retiró el pago de toda la publicidad de esa cartera. “Yo no pago publicidad. Yo quité todo lo que había”.

Ceara Hatton, quien fue designado como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en julio pasado, en sustitución del asesinado ministro Orlando Jorge Mera, hizo estas revelaciones en el programa El Día (Telesistema, canal 11), entrevistado por Edith Febles y German Marte.

“Nosotros, ahora mismo se hizo la evaluación de personal y aparecieron 600 personas que no tenían jefes. De esas se hizo una revisión, por si acaso…Pero, nadie sabían quiénes eran y todo el mundo debería tener un jefe”, especificó.

Agregó, que posterior a la desvinculación, aparecieron unas cien personas que evalúan para su depuración.

“Hubo casos del más alto nivel”, pero no entró en detalles.

Sobre los salarios que devengaban esas personas, están entre los 10,000 a 100,000 pesos mensuales.

“Hay gente que me llama y me dice mira estas persona trabajan conmigo o es una persona que quiere trabajar, pero que no ha podido, hay diferentes excusas”.

La nómina todavía está en revisión y mencionó que hay área protegida que se encuentra con 50 o 60 personas cobrando, pero solo 10 o 12 trabajan porque algunos están de jubilación.

Hay gente de 70 y 80 años y no se quieren jubilar por la pensión. “ Es un drama humano”.

Ataques contra el ministro

“Yo no soy monedita de oro”, dijo al referirse a los ataques que hacen a su gestión dentro y fuera del Partido Revolucionario Moderno.

Dijo que mucha gente dice que ya trabajó, porque lo hizo en la campaña, pero que el primero que pone el ejemplo es el presidente Luis Abinader y, “ si él trabaja 20 horas al día y tú todavía a las 2 de la mañana está discutiendo con el presidente o hablando, y yo mismo, yo no hago otra cosa en mi vida, los siete días a la semana, más que trabajar y además tengo que trabajar política, además”.

La mejor forma de ayudar al gobierno, entiende el funcionario es trabajando, sobre todo cuidando las áreas protegidas.

“Conservar este país es una prioridad número uno. Nosotros estamos afectados por una serie de fenómenos que están destruyendo nuestro hábitat y tenemos que trabajar para reforzarlo, reconstruirlo y en eso estamos”.

En torno a los presuntos ataques en medios de comunicación, indicó que “no soy ni cantante ni actor, una campaña de educación sí, pero no tengo que hacer publicidad que no sea del ministerio, que no sea educativo, entonces había muy pocas cosas educativas “.