Pacientes con enfermedades intestinales piden tratamientos sean reconocidos por Seguridad Social

Con el objetivo de visibilizar las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII), como es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que afectan de manera especial a personas jóvenes entre 20 y 40 años, la Fundación Dominicana de Enfermedades Inflamatorias Intestinales (Fundeii) realizó un encuentro este domingo en el que participaron profesionales de la medicina y pacientes.

Este que constituye el 8vo encuentro realizado en el país, fue llevado a cabo en el Parque Iberoamérica del Distrito Nacional, donde los participantes además se unieron a una caminata de un kilómetro en los jardines del parque, en apoyo a los pacientes de los padecimientos y a los reclamos para que las aseguradoras reconozcan las enfermedades y cubran los tratamientos.

Sócrates Bautista, presidente de Fundeii, explicó que la Enfermedad de Crohn, es un padecimiento transmural que afecta todas las capas del intestino desde la boca hasta el ano, pudiendo causar fisuras; mientras que la colitis ulcerosa afecta directamente al intestino grueso y el colon y solamente afecta la mucosa.

“Ambas enfermedades son autoinmunes, es decir que el organismo crea anticuerpos contra el flujo y eso lleva al paciente al desarrollo de estas enfermedades”, explicó.

Asimismo, el profesional de la salud destacó el hecho que ambas enfermedades tienen causa desconocida y hasta el momento no se le han encontrado cura, lo que hace a los pacientes más vulnerables, ya que los medicamentos son de alto costo y no son reconocidas por las ARS.

“El principal problema es que los medicamentos que usan estos pacientes que tienen esa condición, que no tiene cura, son de alto costo y no están registrados en la Seguridad Social (…) o sea, estas enfermedades no existen”, señaló.

Bautista sostuvo que esta además es dichas enfermedades se encuentran en constante crecimiento y de que aquí a 2050 la cantidad de pacientes registrados a nivel mundial, aumentara el doble a lo registrado hoy día y “no se sabe porqué”

Estadísticas

A pesar de que a nivel estatal no existe un registro y estadísticas de la cantidad de pacientes con los padecimientos a nivel nacional, la entidad no gubernamental si cuenta una base en la que en el Gran Santo Domingo hay 661 pacientes registrados y en Santiago hay cerca de 300 pacientes, aunque estiman con los que no tienen contabilizados en su sistema la cifra asciende a 2,000 personas.

Asimismo, de acuerdo a estudios realizados la más predominante en el país es la enfermedad de Crohn.

Síntomas

En la Colitis Ulcerosa, los principales síntomas son: diarrea, diarrea con sangre y con urgencia defecatoria, es decir personas que tienen contingencia para ir al baño.

Para la enfermedad de Crohn los síntomas predominantes son: dolor, el cual mejora cuando elimina flatos, diarrea, diarrea con sangre, pérdida de peso, desnutrición.

Para las mujeres en ocasiones pueden dejar de percibir el periodo, cuando la enfermedad es muy grave, pérdida de cabello.

Alto costo

Conforme a Sócrates Bautista, una aplicación de un solo medicamento, por poner un ejemplo, alcanza un costo de hasta RD$ 200,000 pesos para un paciente con enfermedad de Crohn, el cual en ocasiones debe correr de manera privada, ya que no lo cubre Alto Costo ni un seguro privado.

Aunado a esto, colonoscopias, análisis y otros tratamientos, tampoco son cubiertos si es por la enfermedad, resaltando el hecho de que al parecer Salud Pública “ya no está recibiendo más pacientes, en su programa de Alto Costo.

Especialistas

Para el tratamiento de las enfermedades se necesitan alrededor de cinco especialistas, que conforme el nivel avanzado de los pacientes pueden aumentar.

Algunos de los citados por Bautista fueron psicólogos, reumatólogos, nutricionistas, dermatólogos y oftalmólogos.

Ya que las enfermedades gastrointestinales se re reflejan en la piel, a nivel oftalmológico, a nivel reumatológico.

Y la parte psicológica “ya que son pacientes jóvenes y necesitan ayuda en ese sentido.

Esta actividad se realizó a propósito de que el 19 de mayo es el Día Mundial de las EII.