Rectifican horario del teleférico de Los Alcarrizos y usuarios se quejan

Decenas de personas acudieron pasadas las 10 de la mañana de este martes a las recién inauguradas instalaciones del teleférico de Los Alcarrizos, para recibir la información de un cambio en el horario de uso del que supuestamente no fueron informados.

De acuerdo con varios usuarios que pretendían aprovechar el medio de transporte para recrearse, llegar hacia sus lugares de trabajo y otros sitios, el único dato que manejaban era el que hacía oficial que a partir del día de hoy estaría funcionando desde las 6:00 a.m. Hasta 12:00 p.m. y de 2:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Contrario a lo indicado, quienes trabajan en el lugar dijeron que el horario regular por este mes será de 6:00 a.m. A 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. Hasta las 9:00 p.m.

“Nunca me he montado en el teleférico y vengo a montarme para experimentar y me encuentro con que está cerrado y supuestamente lo inauguraron ayer… Así no puede ser, yo pagué un carrito que iba a entrar para Los Alcarrizos, pero me paré para probar y ahora a pagar otro pasaje”, se quejó Carmen Rosi a las afueras de la instalación cerrada.

Según el encargado de operaciones de la estructura, Julio Aramijo, en la mañana estuvo funcionando de manera normal, pero el error estuvo en que quienes se coordinaron, dieron un horario equivocad a los medios de comunicación el día de ayer.

Inauguración

El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró ayer lunes la Línea 2 del Teleférico en el municipio de Los Alcarrizos, con cuatro estaciones que beneficiarán la movilidad de unas 400 mil personas que habitan en el entorno.