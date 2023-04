El mensaje detrás del capuchino frente a la Torre Eiffel de la montañista dominicana Thais Herrera

Thais Herrera es la primera mujer dominicana en completar Ironman, la competencia considerada como el triatlón más exigente, y práctica ultramaratón.

Además, ha escalado cuatro de las 7 cumbres más altas de cada continente: La Aconcagua, ubicada en Argentina, de Sudamérica; El Elbrús, la montaña más alta de Rusia, en el continente Europeo; Denali, en Alaska, de Norteamérica y la montaña Kilimanjaro, la más alta de África.

En la actualidad se encamina rumbo a lograr otras metas como montañista, sin embargo, sentada en un ‘Coffee Shop’, ubicado en una de las calles de París, la capital de Francia, rodeada de naturaleza y frente a la Torre Eiffel, abrió su corazón a su comunidad en redes sociales para contar la historia que le dejó la lección más significativa en toda su vida.

“Este capuchino tiene una historia…”, comenzó a rememorar, alzando al aire su taza.

Narró que en el año 1999 cuando se comprometió con su esposo, Domingo Aristy, acordaron no realizar “una gran fiesta de bodas”, sino casarse en una ceremonia pequeña y privada. Luego, se irían de luna de miel a Francia, para tomarse un capuchino frente a la Torre Eiffel en París.

“Pero aceptamos la presión social. Hicimos una boda pequeña, pero linda, muy linda… y no vinimos a tomarnos el capuchino”, fueron sus palabras.

Prontamente, siguió recordando que “siempre decíamos que íbamos a tener unas vacaciones en Francia, París, para tomarnos ese capuchino frente a la Torre Eiffel, pero no pasó”. En ese momento brotaron unas cuantas lágrimas que trató de contener.

Thais y Domingo no pudieron concretar ese plan a Francia juntos debido a que después, en el tiempo, Domingo enfermó de cáncer y falleció.

Thais cerró el pasado sábado “un capítulo de su vida”. “Una vez que ya Domingo no estaba, yo aplacé el momento, porqué sabía que me iba a doler demasiado”, compartió en el escrito del audiovisual.

Lo siguiente que hizo fue sujetar su taza nueva vez y decir: “Hoy me lo tomo conmemorando a mi precioso esposo, que amé demasiado, muchísimo y cierro el capítulo del capuchino”. Thais Herrera Montañista dominicana

“Se acabó ese pendiente, mi amor”, dijo con una sonrisa en su rostro que transmitía paz. Thais saldó la deuda que se hicieron ambos.

En el mensaje del audiovisual también escribió que “cuando invita a que sigan sus sueños, a que se planifiquen y hagan lo que tengan que hacer para alcanzarlos (ahorrar, invertir, entrenar, estudiar, ect.), es porqué sabe que la vida se acaba… y que está el momento presente”.

A lo que miles de sus seguidores reaccionaron diciendo que “el momento es ahora” y dándole las gracias por el mensaje donde los invita a priorizar estos momentos.

“Es por la única razón que hoy les comparto este momento tan personal. Para que despierten y no barajen amores, conversaciones, acciones, momentos, ni pendientes. No tienen idea de cuantas veces nos reclamamos el capuchino… No le dimos prioridad”, dijo.

Y agregó que “lo sustituyeron yendo a tomar capuchinos, tipo cita después del almuerzo, varias veces a la semana, en La Francesa, o los domingos con los niños”.

Expresó que contar esta historia ha sido una de las cosas más liberadoras que ha hecho en su vida.