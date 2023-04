Hipólito: “Hay ineptos, comesolos y arrogantes que no se merecen estar en el Gobierno”

Nayeli Reyes

El expresidente Hipólito Mejía expresó este lunes que, desde su consideración, la evaluación de un funcionario sólo debe hacerla el presidente, sin embargo; este no “puede tener compromiso con nada ni con nadie que no cumpla las expectativas del país”.

Las declaraciones de Mejía llegan tras ser cuestionado ante el pedido de la ciudadanía de destitución para el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, debido a la crisis sanitaria destapada tras la muerte de decenas de neonatales en el Hospital Materno San Lorenzo de Los Mina.

“Hay ineptos, hay comesolos y hay arrogantes que no se merecen estar en el gobierno”, indicó tras afirmar que un mandatario, en este caso Luis Abinader, no debería tener ataduras que le liguen a nadie.

“Podría quererte mucho a ti si fueras funcionaria, pero si tus numeritos no dan bien y no pegan conmigo, yo te quito, porque no es un contrato”, alegó Hipólito durante el acto de rendición de cuentas anual de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.