Provincia Duarte militarizada por huelga de este 24 de abril

Redacción

Decenas de militares llegaron desde media mañana de este domingo a la provincia Duarte en vehículos en La provincia Duarte como parte del plan Hurón, en su primera fase, que ha puesto en marcha el Ministerio de Defensa a propósito del llamado a paro de distintos sectores para este próximo lunes 24 de abril.

Como respuesta José Mercado, dirigente de la coalición del Cibao, asegura que la militarización no para la huelga. “La gente lo ha visto como un desafío y la gente ha aceptado el desafío”.



Asegura que el llamado a paro se mantiene. “El gobierno y los comerciantes, la cúpula empresarial ha sido derrotada hoy convocaron a un mitin contra la huelga y no fue nadie no fueron capaces de compartir las imágenes de hacer la transmisión en vivo que tenían contratada porque el pueblo los rechazo porque eso es lo que merecen el desprecio de este pueblo”, explicó Mercado.

En Espaillat, el dirigente Juan Comprés, asegura que en esa provincia será apoyo total a la paralización, pese a que los comerciantes han rechazado el llamado.



Demandas

Construcción de Carreteras, asfaltado para distintas zonas, el alto costo de la vida, los medicamentos, el alto costo de los combustibles, por un sistema ARS y AFP más equitativo, aumento de salario a empleados públicos y que no se privatice el agua son las principales demandas.

Dirigentes populares del Cibao mantienen el llamado San Francisco de Macorís, Salcedo, Espaillat, Navarrete, Licey y otras zonas del Cibao mantienen el llamado a huelga para este lunes 24 de abril.