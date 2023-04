Mario Lama sobre crisis sanitaria: “Cuando digo heredada es porque es vieja y ha persistido en el tiempo”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Las declaraciones de Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), de que se está resolviendo “una crisis sanitaria heredada” han causado controversias en las redes sociales y ha provocado la reacción del exdirector de esa entidad, Chanel Mateo Rosa Chupany.

Citando la publicación de Listín Diario sobre Lama, Rosa Chupany respondió con la letra de la canción “La Culpa” del grupo Buena Fe.

“Que no es lo mismo previsores que adivinos, que no es igual recitación, que improvisando, que es preferible quien lo intenta y ha perdido, que quien blasfema, pero nunca va intentando, culpa sin rostro como incentivos, cuando la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie”, escribió.

Ante esto, el actual director del SNS volvió a referirse al tema asegurando que la crisis es vieja y ha persistido en la actual y pasada gestión.

“Cuando digo heredada es porque es vieja y ha persistido en el tiempo, para lo que hemos estado trabajando la actual y pasada gestión”, escribió.

Este tema ha provocado que Chanel Mateo Rosa Chupany realice algunas publicaciones en su cuenta de Twitter citando algunos avances que se ha tenido en el sistema de salud dominicano.

“Esto no es nada personal, mi cariño para el @drmariolama es del siempre. Quien conoce las dificultades de ese cargo y los escasos recursos, entiende las dificultades. Al país le conviene un Sector Salud eficiente y con calidad, en eso todos estamos de acuerdo”, explicó.

La mañana de este viernes y al realizar una visita al hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, donde se realiza una investigación por la muerte de 34 bebés en el mes de febrero, Lama indicó que el sector salud no tiene una crisis sanitaria.

“Estamos resolviendo una crisis sanitaria que heredamos”, dijo Lama a los periodistas.

Los Sistemas de Salud son complejos , sin embargo, y yo soy muy crítico, hemos tenido avances importantes:

1) eliminamos la poliomielitis,

2) controlamos la lepra ,

3) hace 20 años , teníamos la más baja cobertura en salud de la Region , hoy tenemos unas de las más altas ,