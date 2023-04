Camejo haría mejoras en materno

Sauro Scalella

sauro.scalella@listindiario.com

Santo Domingo, RD

“Estamos haciendo un levantamiento para mejorar las fortalezas del centro y eliminar las debilidades”, prometió ayer el nuevo director del Hospital Infantil San Lorenzo de Los Mina, el ginecoobstetra Armando Camejo Cepeda, mientras conversaba con miembros de la prensa en su despacho, luego de haber sido juramentado el pasado miércoles 19.

Mientras que Senén Caba, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), declaró que con esa designación “no se resuelve nada” y reclamó del gobierno que deje de hacer circo y se concentre en buscar una solución al problema que permitió que 34 niños murieran en un mes en la maternidad.

Camejo Cepeda, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dijo que su objetivo es “mejorar la salud del pueblo dominicano”. También, recordó que la Maternidad de Los Mina es un “hospital de referencia nacional, donde llegan problemas de cualquier parte del país”.

Explicó que “no hemos tenido suficiente tiempo para hacer la investigación, ya que tuvimos una reunión con una comisión del Colegio Médico”.

“Fue una reunión muy armoniosa, dónde hicimos unos acuerdos y creo que vamos a llegar al destino positivo”, comentó el actual director, quien realizó su especialidad médica en ese centro de salud.

CMD no está de acuerdo

La otra cara de la moneda la tiene el CMD, ya que no está de acuerdo con las nuevas designaciones que realizó el Servicio Nacional de Salud (SNS) ante el sobresalto que ha causado en el país la muerte de 34 recién nacidos.

Senén Caba manifestó que las dos nuevas juramentaciones que el SNS realizó “no resuelve absolutamente nada” en una posible mejora del servicio de salud neonatal en ese hospital.

“La colocación o no de uno u otro incumbente no resuelve absolutamente nada. Eso es darle a un pueblo circo, cuando está pidiendo soluciones definitivas. No se puede seguir jugando a la politiquería, nombrando gerentes que no se saben ni siquiera el ABC de lo que es la gestión de un cargo que amerita de habilidades técnicas profundas”, sentenció el gremialista poco antes de reunirse con Camejo Cepeda.

CMD ve asunto es serio

Caba declaró que “por menos de ahí, en años anteriores, han sido desvinculados directores y hasta ministros. Aquí no se puede seguir jugando de que yo lo quito y cojan circo y esto se olvida”.

Agregó que “34 niños en un mes (febrero), 72 en tres meses, señores eso es grave. Eso debe concitar la atención del presidente de la República (Luis Abinader)”, consideró Caba.

Asimismo, el doctor Caba reiteró que “dirigir un departamento donde se trabaja con vidas de niños, de lactantes, no puede estar en manos improvisadas”.