Diputados decidirán si someten a juicio político a legislador Miguel Gutiérrez, preso en Estados Unidos

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, decidió remitir al consejo de disciplina, una carta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que pide la sustitución del diputado Miguel Gutiérrez, apresado en Estados Unidos.

Pacheco dio lectura a la carta que recibió del partido oficialista, y cito que tanto la Constitución de la República, como el reglamento interno de la Cámara de Diputados, dan potestad para proceder con la remoción de la curul a Gutiérrez.

“Vamos a remitir al consejo de disciplina esta carta para que tome las decisiones de lugar, y analice lo que dispone, así como el artículo 88 de la Constitución y el 31 del reglamento interno en su párrafo”, indicó Pacheco.

En ese sentido, dijo que el consejo tendrá la decisión de favorecer, o no, el proceso de “juicio político” para sustituir al diputado aprensado en Miami en el año 2021.

“El artículo 88 de la Constitución establece la obligatoriedad de asistir a las sesiones, cosa que no ha estado ocurriendo por la situación que todos nosotros conocemos. En ese sentido, el artículo 31 del reglamento en su párrafo establece la cantidad, la proporción de sesiones que debe participar, y el diputado no ha asistido”, argumentó Pacheco sobre la posibilidad de realizar el juicio político.

Sobre esto, Pacheco solicitó al consejo tomar una decisión en el más breve tiempo posible.

Junto a esto, Pacheco también pidió al consejo tomar la decisión sobre si se le debe pagar los salarios retenidos al diputado ante proceso legal abierto por los diputados del legislador.

Palabras de Alfredo Pacheco:

“Nosotros vamos a remitirla para que la comisión de disciplina tome las previsiones de lugar, analice la situación, la comunicación y estos artículos que hemos señalado para después de ese análisis y ponderación este pleno tenga que tomar la decisión o no de establecer si al diputado se le hace un juicio político por los señalamientos que se dan en esos articulados.

Es bueno que el país sepa porque hemos oído muchas posiciones sobre este particular pero esta Cámara de Diputados hasta tanto no se dieran una serie de condicionantes y en virtud de que el diputado apresado no ha sido condenado ni tiene una sentencia definitiva nosotros, que hemos analizado muy bien la situación, nosotros no podíamos tomar ninguna determinación que no ocurre ahora porque el artículo 88 de la Constitución establece la obligatoriedad de asistir a las sesiones cosa que no ha estado ocurriendo por la situación que todos nosotros conocemos.

En ese sentido el artículo 31 del reglamento es más específico cuando establece la cantidad de sesiones y aunque ha sido convocado todo el mundo sabe que el diputado no ha venido.

Someterlo a estudio para que en el más breve plazo rinda un informe a este pleno.

Pero también nosotros queremos pedir algo que no pide la comunicación y que voy a hacer público ahora a propósito de la llegada de la carta y es que desde hace un tiempo nosotros hemos estado llevando un proceso judicial con los abogados que representan al diputado entonces yo quiero pedirle a la comisión que también se manifiesta.

Porque desde el mismo momento nosotros tomamos la medida de no pagar salario, ni viatico, y lo hicimos de oficio porque el reglamento nos permite. Y como hemos sido sometido a los tribunales por esta razón por los abogados del diputado entonces yo quiero que este pleno se manifieste porque yo quiero que este pleno determine si le pagamos o no, que yo creo que no debemos de pagarle.

He tenido que lidiar en los tribunales de la Republica, incluso le manifesté a unos abogados que si yo tenía que pagar eso, salarios retenidos, yo prefería cualquier otra cosa menos hacer eso, entonces esa decisión yo quiero que la comisión de disciplina la pondere porque quiero que el pleno se manifieste.

Que se emita una resolución que autorice a la presidencia no pagar los sueldos".