Vecinos rechazan planta que recicla la basura

Cibely Ramírez

cibely.ramirez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La mayoría de los comunitarios de La Cuaba, en el municipio Pedro Brand, rechazan la instalación en el sector de un relleno sanitario y una planta de reciclaje de la empresa Oakhouse, con el fin de manejar y procesar los residuos sólidos del entorno.

Hasta el momento, no se visualizan indicios de construcción en el terreno de la planta. No obstante, a pesar de las dos audiencias públicas que tuvieron los comunitarios con las autoridades pertinentes, donde externaron su rotundo rechazo, no han obtenido una respuesta definitiva.

“La comunidad de La Cuaba está bregando desde hace ya dos años con las instalaciones de vertederos porque no solamente empezamos con el de El Aguacate, teníamos otro en Arroyo Indio”, explicó Hilaria Perdomo, presidenta de la junta de vecinos.

De igual manera, aseguró que los trabajos del vertedero de Arroyo Indio fueron paralizados por las múltiples manifestaciones que realizó la comunidad en ese entonces.

Cabe destacar que los habitantes toman como referencia el caso del vertedero de Duquesa para justificar por qué no quieren que su distrito municipal pase por lo mismo. “Si es para reciclar la basura, vayan y reciclen la de Duquesa y demuéstrennos que eso funciona”, afirmó el residente Eustaquio Solano.

Solano también consideró que, si el proyecto es para el bien del sector, los residentes son quienes deben quererlo. “Si la comunidad no lo quiere, entonces no hay por qué ponerle un bien impuesto”, indicó.

Zona ecoturística

Rafael Montaño, quien es regidor del distrito municipal, describió el proyecto como “un vertedero destrozador para nuestra comunidad y nuestro ambiente”.

Una de las principales cosas que temen perder los comunitarios con la instalación de la planta valorizadora de relleno sanitario es la declaración ecoturística de La Cuaba, pues explican que esto no solo afectaría a ese sector en específico, sino también a las zonas aledañas, las cuales reciben gran parte de sus ingresos gracias al turismo.

“Cuando aquí no entran turistas, aquí no se vende nada, aquí estamos presos. Todas esas villas que están alrededor de nosotros son las que sustentan el día a día de esta comunidad”, manifestó Perdomo.

Según los pobladores, los ríos de la zona suelen ser muy visitados en diferentes temporadas del año, lo que les beneficia.

Por esta razón, les preocupa que muchos turistas no quieran entrar a la comunidad, ya que en la actualidad cuenta con un ambiente natural, pero temen que con el vertedero eso se pierda.

Otras de las preocupaciones mencionadas por los comunitarios estuvieron relacionadas con la parte social y de salud. Entre estas señalaron el posible aumento de la delincuencia y el valor que perdería la zona, así como las múltiples enfermedades que podrían contraer, principalmente, los niños y personas de la tercera edad.

Además, más allá de perder la declaración ecoturística, consideran que el ambiente del día a día sería “insoportable”, debido a que el humo del vertedero llegaría al sector, lo que, a su vez, contribuiría con el mal olor.

CLAVES

Debates.

Durante las audiencias públicas realizadas, las partes interesadas tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus opiniones sobre el proyecto para tomar la decisión final de manera democrática. De acuerdo con Montaño, las autoridades externaron todos los aspectos positivos que el proyecto le brindaría a la comunidad, lo cual no fue suficiente para cambiar el punto de vista de los comunitarios.

Más mal que bien.

Algunas de las promesas que más llamaron la atención del regidor fueron: la ampliación de la calle principal, que pasaría de 2 a 4 carriles, la creación de más de 600 empleos y la construcción de pozos filtrantes para las localidades cercanas. Sin embargo, los habitantes tienen la percepción de que lo malo superaría lo bueno.