Defensa de Adán Cáceres recusa a jueza caso Coral

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

La audiencia preliminar que conoce el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a los implicados en la red de corrupción administrativa desmantelada en la operaciones Coral y Coral 5G fue aplazada ayer, debido a la recusación a la jueza Yanibet Rivas, presentada por la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre.

Al inicio de la audiencia, Cáceres Silvestre y sus abogados acusaron al Ministerio Público de implantar un “terrorismo judicial”, lo cual fue rechazado fuera del tribunal por la fiscal Mirna Ortiz, quien reaccionó afirmando que la recusación a la magistrada es “una obra de teatro mal montada”.

El incidente se produjo a raíz de que la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional admitió una querella en contra de Cáceres Silvestre, que interpuso la fundación Alfredo Nobel, en reclamo de una indemnización a la sociedad. Esa querella había sido declarada inadmisible por la magistrada Rivas, pero la Corte revocó ese fallo y la aceptó.

La defensa de Cáceres Silvestre alegó que el proceso penal contra su cliente es nulo, porque no se le dio la oportunidad de defenderse en la Corte de Apelación, en violación a sus derechos fundamentales.

Recusación

Los abogados Romel Jiménez, Cristian Martínez, Francisco Álvarez y Evelyn Torres cuestionaron a la jueza porque no se pronunció sobre la sentencia de la Corte de Apelación, que alegaron fue adoptada sin darle oportunidad de que se defienda. La magistrada rechazó la recusación, al tiempo que dispuso su envío a la Corte de Apelación, para que la conozca y decida si la mantiene en el caso o la cambia, cumpliendo con el procedimiento legal.

La jueza Rivas defendió su actuación y argumentó que no adoptó decisiones de fondo que ameriten la objeción, porque solo se limitó a organizar los debates. Dijo que dejó para luego las discusiones sobre el fallo de la Corte de Apelación debido a que todavía no ha sido notificada a las partes, ya que solo tenía dos días de recibida. Sostuvo que el tribunal no toma en cuenta aspectos políticos, sino que solo ve el expediente.

“Yo estoy administrando justicia, y la justicia se administra con la Constitución y la ley”, enfatizó la magistrada en las motivaciones de rechazo a la recusación. Al finalizar, fijó la continuación de audiencia para el 21 de abril, de forma provisional, porque está sujeta a la fecha en que la Corte falle.

Nulidad del proceso

Previo a presentarse la recusación, en la audiencia habló Cáceres Silvestre, quien solicitó a la jueza declarar la nulidad del proceso penal en su contra, por considerar que es imposible que siga sin que se le garantice sus derechos.

También pidió a la magistrada el cese de toda medida de coerción. A través de un documento que leyó, deploró que no se le permitiera defenderse en la Corte de Apelación.